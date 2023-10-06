颱風接二連三來襲！太陽光電損率恐提高 國泰產險提3建議

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政府能源轉型、淨零碳排，太陽光電產業飛速成長，政府設定2025年太陽光電裝置容量目標為20GW；產險業者預估，今年有關太陽能光電保險規模(保額)達3000多億，2025年將成長6000億元，不過，今年7月以來颱風接二連三侵襲，讓產險業上緊發條，國泰產險提防損三建議。

面對極端氣候，有產險業高層主管表示，全球有關太陽能光電的保險，損失率幾乎破表，出險原因以風災最多；國泰產險針對太陽光電業進行損防風險研究，大至建築物設計規範、設備角度，小至金屬扣件、鎖固，提出降低光電廠抗衡氣候風險的三大重點，提供太陽光電業者參考。

第一，除規定採用建築物耐風設計外，應將氣候變遷影響納入，提高耐風設計與安全標準；第二，太陽能板在風力作用下，容易發生震動及抖動等現象，金屬扣件為長期受力與力量傳遞媒介，應注意設計、施工、材質強度與大小型式；第三，營運期間，維運業者應注意鎖固是否鬆動，扣件鏽蝕變形等弱點，從大處著、手小處著眼，才能應對未來氣候變遷導致的各式風險。

產險業高層指出，全球太陽能光電保險損失率破表，主要是一次風災，整片太陽能板就可能吹落、毀損，理賠損失相當可觀，包括建造工程、電子設備或包裹的財產保險等，相關費率都將面臨調漲；主管指出，台灣只是比較幸運，前面幾年沒遇到颱風侵襲，損害防阻仍有很大進步空間。

根據保發中心統計，2015年光是單一個蘇迪勒颱風重創台灣，累計理賠財產損失已逼近35億元，國泰產險研究結果發現，台灣太陽光電設備損失較常發生在颱風中心以南約50公里內，再加上光電設備多數集中於中南部地區，因此，從花蓮登陸穿越中央山脈的「穿心颱」，以及從台東登陸，穿越高屏地區的颱風，對太陽光電板的損害最大。

國泰產險深入研究太陽光電領域設備風險，並與防災產業協會合作，探究風速與太陽光電設備損失模式的關聯性，透過經年累積的保險損失經驗，結合颱風路徑與觀測風速等長期氣象資料進行比對，同時為有效保單保障規模超過新台幣1100億元的太陽光電案場健檢。

比對結果發現，當風速超過研究之「臨界風速」，太陽光電設備則會有較高發生損失的機率；在地形上的考量，距海岸一定距離之區域風速一般高於內陸地區，意味著靠近海邊的太陽能板需要有更好的抗風能力。

國泰產險已成立能源團隊，並首創以拆卸式光電板模擬現場，獨家設計出「可拆卸式太陽能模型」進行內訓，實際觀察、實作，提升整體鑑估、核保等相關人員對於太陽光電設備風險辨識專業能力，該業界首創模型並於2023年2月取得專利。