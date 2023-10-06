TTXC明起高流開展 16天活動秀科技與文化結晶

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首屆TTXC台灣文化科技大會明起在高雄登場，為期16天活動今天晚間在高雄流行音樂中心舉行開幕記者會，以「科技」、「音樂」、「影視」、「論壇」四大面向打造文化科技新品牌，展出台灣文化內容在科技中的實踐。

主辦單位文化局表示，TTXC自10月7日起開展，至10月22日在高流珊瑚礁廣場登場，展出內容包含有科技類「未來訊號站」、「未來託運所」、「Digiwave」、「高雄電影節-XR無限幻境」及世界巡迴首站落腳高雄的「永恆聖母院」；音樂類有「Takao Rock打狗祭」及深入高雄城市的「城市解壓縮」；影視類有「高雄電影節」及「高雄電影節-國際短片競賽」；還有「國際論壇」邀請全世界文化科技、影視等領域工作者、創作者、產業菁英齊聚交流。

文化局長史哲指出，台灣擁有最自由的創作環境，而高雄得天獨厚港灣城市環境，是最具有空間解放自由度的可能性，再加以亞灣智慧港口的發展，總總條件讓高雄成為一個「文化科技的最佳實驗場合」，藉由文化與影音的跨界、論壇等，讓台灣文化科技的圖像越來越清晰、創作更加蓬勃。

作為地主的高雄市長陳其邁說，高雄一路走來並不簡單，如今豐富的文化活動、科技與文化的體驗已成高雄的日常，此次活動是大型文化科技的整合，感謝部長史哲擔任高雄市政府副市長期間為高雄文化的深耕改造，邀請民眾一定要到高雄感受數位匯流的文化科技成果展演。