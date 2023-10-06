大葉高島屋美食雲集迎29週慶！身分證2和9獨享好康！

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北部百貨2023週年慶戰火進入熱烈交鋒期，大葉高島屋自10月5日起鳴槍開跑，為搶攻週慶商機，引進更多人氣美食進櫃助攻吸客。第四季首發即是天母人期待已久、北部最大店的人氣Buffet「旭集」，搶先在9月26日開幕，還有隨手一拍都是高級感IG美照的網美系咖啡館「PB. PASTA BAR」在9月27日試營運，日本連鎖選物店「咖樂迪咖啡農場」10月1日試營運5日正式開幕，滿額送環保袋、結帳享9折，以及10月3日進駐美食街的日本連鎖自助烏龍麵始祖「宮武讚岐烏龍麵」，消費指定套餐享84折開幕優惠。

為慶祝大葉高島屋邁入第29週年，10月5日至24日「禪日本料理」、「糖朝」、「大河屋」、「藏王」、「點8號」等5家餐廳，憑身分證同時有2和9就可享週年慶獨家優惠料理。館內餐廳也同步祭出指定料理64折至9折不等或滿額贈優惠，包含 興蓬萊、牛角Buffet、温野菜、豆腐村、上海鄉村天母別館、兩班家、開飯川食堂、饗泰多、新葡苑、勝博殿、莫凡彼、Chili’s、壽司郎、果然匯Buffet、IKIGAI燒肉、bb.q CHICKEN等16家人氣餐廳，還有美食街指定品項買1送1、折扣優惠，讓饕客們躍動的食慾順勢帶動消費人潮。