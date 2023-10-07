金錢不會改變你 只會放大你

有人說過，世界上80% 的喜劇都跟金錢無關，但是80% 的悲劇都跟錢有關。當痛苦降臨時，金錢就變成了「救世主」。真的是這樣嗎？

2009 年，我們做過這樣一個實驗。首先，我們告訴參加實驗的大學生需要測試他們的手指是否靈活。因此，要求他們盡可能快速地用手指數東西。其中一組大學生數80 張100 元的鈔票，而另一組則數同樣尺寸的80 張紙。

接下來，用一個常見的熱水任務來誘發疼痛。一組大學生將手指放到50℃的水裡30 秒，另一組將手指放到43℃的水裡30秒。要知道，50℃已經超過人類皮膚可承受的限度，會帶來強烈的疼痛感，而43℃則是非常舒適的溫水。然後讓他們彙報感受到的疼痛程度。結果發現，那些之前只是數了白紙的大學生，彙報在50℃水中浸了30 秒後疼痛感非常強。然而在同樣實驗條件下，那些數過錢的大學生不覺得有多痛。另外，無論是數錢還是數紙，他們把手放到43℃水中時彙報的疼痛感沒太大差異，都很低。數錢可以降低人們對疼痛的感受。這個實驗因為有趣，被BBC 的一個科學紀錄片所收錄。他們在倫敦的一個實驗室複製了這項實驗，用被試者在冰水裡的持續時間作為因變數，得出了相同的結論。數過錢的被試者能將手放到冰水裡更長的時間。這個結果跟我們的結論相互印證，也就是說，數過錢的被試者，不但感覺到的疼痛感更低，而且對疼痛的耐受力也更高。

英國著名心理學家保羅．韋伯利（Paul Webley）認為，金錢是一種毒品，也是一種藥物。你如果問我，金錢到底是什麼藥，我會告訴你，「止痛藥」。

金錢可以止痛，這個發現不光在實驗室可以看到，在現實生活中也已經被驗證。當一件不幸的事情降臨時，你覺得是有錢人更容易受到影響，還是窮人更容易受到影響呢？

2009 年，諾貝爾經濟學獎得主、心理學家丹尼爾．康納曼和蓋洛普市調公司一起對美國4.5 萬國民做了一項調查。他們發現，同一件讓人難受的事，在窮人身上產生的痛苦程度要大於有錢人。例如，當人們的月收入在3,000 美元以上時，不頭痛的有錢人在日常生活中的難受分數是19 分（滿分為100 分），而原本就有頭痛的有錢人的難受分數是38 分。也就是說，頭痛會把有錢人的難受程度提高19 分。另外，對於那些月收入低於1,000 美元的窮人來說，日常生活中的難受分數是38 分，而頭痛的窮人，難受分數會上漲到70 分，增加了32 分。不光頭痛如此，其他疾病、離婚、孤獨等生活中的各種痛苦也一樣，這些問題給窮人帶來的心理痛苦更大。當這些問題發生在有錢人身上時，產生的痛苦似乎都變小了。金錢可以幫人們抵禦人生中的各種痛苦。

我們的這項研究發表後被11 個國家的媒體所報導，引起了很大的迴響。當時很多人提出批評，說我們在鼓吹拜金主義和物質主義。其實我們的結論是「金錢可以鎮痛」，並不是「金錢可以帶來幸福」，這兩者是完全不一樣的。就像我說「服用止痛藥可以鎮痛」，並不意味著鼓勵人們尋求止痛藥。

美國第二任總統亞當斯曾說：「我必須研習政治與戰爭，這樣我的兒子才能自由地學習數學和哲學。我兒子學了數學、哲學、地理、自然、歷史、造船、航海、商業和農業後，他的兒子才有機會學繪畫、詩歌、音樂、建築、雕塑、掛毯和瓷器。」什麼是財務自由？就是你有充飢的麵包、取暖的壁爐，它讓你有底氣、有自由去學習這些「浪漫又無用」的詩詞歌賦、音樂戲劇；就是你知道自己可以對哪些不好的事情說「NO」的自由。

金錢能保護你，幫你緩解痛苦。而且讓你有一種自由感。

當金錢給了你足夠的安全和自由時，你會覺得自己非常強大，可以隨心所欲；就更加不用顧及別人的眼光或世俗的標準；你是可以給自己的人生制定規則的人。這就是所謂的財務自由。

看看最新出爐的「財務自由」標準：「奶茶自由」「星巴克自由」「櫻桃自由」。財務自由意味著你可以毫不猶豫地喝最香甜的奶茶、選最大杯的星巴克、吃最大顆的櫻桃，俯仰之間，你的心也會跟著膨脹起來。

經常有人說，男人有錢就變壞。就好像是錢改變了男人的人格一樣。其實金錢不會改變你，金錢只會放大你。

2006 年，明尼蘇達大學市場行銷學教授凱薩琳．沃斯（Kathleen Vohs）曾發表在《科學》期刊上的一項研究發現：金錢會讓人自我膨脹。他們邀請了一群大學生來到實驗室，首先在電腦上完成一個不相干的任務，任務結束後，大學生們就會看到電腦啟動的螢幕保護畫面。

沃斯在螢幕保護畫面上做了手腳：一半的人看到的畫面是成群結隊的熱帶魚，而另外一半的人看到的是一堆鈔票。研究者這樣設計，主要是想讓這一半的人看到錢或想到錢。

然後研究者告訴這些人，接下來他們需要完成另一項任務，和另一項實驗參與者進行討論，但是這個人現在還沒來，他們可以先拿兩張椅子進去，供雙方就座。

於是，這些人就把兩張椅子放在一間空房間內。他們沒想到的是，研究者記錄了這兩張椅子之間的距離。

結果發現，看到熱帶魚的人置放兩張椅子的平均距離是80公分左右，看到鈔票的人則會把兩張椅子的距離拉更遠，平均達118 公分。

一般來說，一個人需要的個人空間不會超過100 公分。但是當你看到錢或想到錢之後，你需要的空間就變大了。

金錢會讓你把現有的自己放得很大。如果你脾氣很差，那麼金錢會讓你的脾氣變得更差；如果你內心是個自戀狂，金錢會讓你更加自戀。但是，如果你很善良，金錢會讓你變得更加善良；如果你內心很低調，金錢會讓你變得更加低調。