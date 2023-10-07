中階主管常被當成夾心餅 職場專家：要學會選擇

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嚴格說來，中階主管並不好做，夾在上下之間，一個不小心，就容易變成吃力不討好的夾心餅乾。 中階主管究竟如何恰如其分地在職場中發揮自己呢？

▌〈案例〉接任小主管是對的嗎？

剛當上中階主管的小方，只有第一週風風光光，同事恭喜他，主管看好他，然而，開心的時間很短暫，緊接著就是讓他喘不過氣來的壓力排山倒海而至。上面有上面的想法，下面有下面的抱怨，而他自己原本的計畫全被打亂了不說，對上、對下還不斷發生爭執。

這種狀況讓小方開始懷疑：接任小主管是對的選擇嗎？

以上的場景，經常發生在公司組織架構裡的中階主管身上。

當你還是基層員工時，多半只需要執行指令就好，就算提出創意、企畫，也都有主管為你扛責。

但是，成為小主管之後，有一部分的你，就是發號施令的人，這意味著你成為扛責的人。

換言之，如果部屬做錯事，你必須一肩扛起，因為上層主管不一定會幫你。主管不把更多責任丟給你背責就不錯了，別奢望他會挺你。如果上層主管跟你說：「我又沒有叫你這樣做，這是你自己的意思。」你別訝異，也不用憤怒。

坦白說，中階主管比基層員工還辛苦，這也是為什麼很多人不太願意接任中階主管的原因。因為當基層員工比較輕鬆，中階主管的加薪幅度也沒多高，頂多多個三千、五千，做的事情卻比基層員工多很多。

偏偏中階主管是向上晉升不得不經過的階段，這對在職場上的人來說，根本是兩難處境。

如果能熬過這個階段，成為高階主管之後，薪水、福利等條件又會優渥許多。

在中階主管這個尷尬難熬的階段，如果上層主管挺你，那就沒問題，萬一你沒這麼幸運，遇到喜歡卸責的主管，甚至還會越過你，跟你的部屬結盟，兩邊不是人的你，該怎麼辦？

▌中階主管與基層員工的不同

在職場上，中階主管很容易陷入兩難。

比方說，要聽誰的話，是要聽幫我做事的人，還是要聽我的直屬主管？

事情該怎麼做，要不要考慮主管的態度？哪個比較凶、哪個比較苛薄，甚至討人厭？哪個又比較會要求？

是要按原定計畫進行，還是要隨時判斷哪件事比較重要，優先去做？

中階主管常常困在這樣的兩難之中，花很多心力不斷交戰。

我們要評估突發狀況發生的可能性、延伸的問題、損失等，並學習如何向主管回報。

如果已經排定計畫，也要跟主管回報計畫會順延到什麼時候、如何重做安排。

如果計畫撞期，也要安排優先順序，讓每件事都可以循序漸進完成。

至於態度方面，如果面對的主管態度真的很差，我們也要盡量避免當下直接指責，或者回以不好的口氣。

我們只要釐清導致他態度不好的原因，不需要放大檢視這件事。我們應該聚焦在如何完美地解決事情，而不是針對某個人的態度，因為有些人表達方式就是這樣，並非針對性的。也就是說，首要之務是解決事情，態度是次要。

有些人會搞不清楚狀況，反過來指責主管：「你叫我做事，態度怎麼不好一點？」

說真的，主管才不會管你這麼多。這樣跟主管對立，只會讓我們自己退回到基層員工的角色，忘了自己是小主管。

▌用柔軟的身段捍衛自己的立場

成為主管之後，要有自己的原則與選擇，最起碼要學會選擇。

高層主管大於直屬主管，董事長的意志比總經理更重要，當兩人的意見相牴觸時，我們要去釐清、確認，而不是自己猜測，或是直接用「董事長說什麼」「總經理說什麼」來背書。

如何用柔軟的身段捍衛自己的立場，這很重要。

我們要很清楚自己可以接受的底線在哪裡，除非別人對你進行人身攻擊，否則在職場上的應對進退，能夠保持柔軟，後退一步是最好的。

我也是在擔任主管之後，才真正懂得如何與人相處，感受到職涯真正的成長。

在工作中，很多時候不是完全依照自己的意思來執行，而是同時必須成就他人。有時候是做他人期望的事，這可能不是自己想做的事，但你必須嘗試，而非一直用自己認定的想法做事。

在我還是基層員工時，很容易站在自己的角度考量，如果不喜歡這個職場、這份工作，我換一個工作就好。

但是，成為主管之後，我的應對進退會比較圓融，比較懂得自省，也開始學習如何交辦一件事情，讓對方心悅誠服地執行。

中階主管上面還有高階主管，主管還是會指導我們做事。當主管給予的指導與我原來的想法有牴觸時，我通常都會先自省，然後跟主管道謝。

我會非常珍惜主管給我的忠告，感謝他的指導。因為我相信，主管願意告訴我這些，表示他希望我更好。我也會把這些感覺很坦白地跟主管說。

盡量降低我們在組織裡的摩擦，自己在職場上的評價也會慢慢提升。

★POINT！