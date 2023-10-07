不要試圖改造伴侶 其實他的缺點一直都在

很多人在走入婚姻以後，會發現自己的伴侶有很多缺點和毛病，與當初那個和自己戀愛的人好像有了差距，於是心裡開始不平衡，對對方的很多行為都看不慣。其實，他的這些缺點一直都在，只是兩個人在一起生活後，他的缺點被無限放大了。

我的老公王先生一直以來是一個慢性子的人，反應比較慢，有時候跟不上我的節奏，但是他很真誠，在我面前從不會偽裝自己，單純簡單。他的表達能力不是很好，說話也比較慢，卻給了我更多的說話機會，我本身很愛說話，他就成了很好的傾聽者，滿足了我的表達欲。他不愛說甜言蜜語，那就由我來說，我有著豐富的詩情畫意的語言，正怕無處釋放，他就成了最好的訴說對象。

在你開始嫌棄另一半的種種缺點時，有沒有想過他的這些缺點其實一直都有，你也知道，而你當初愛上的就是這樣的他，如今為什麼不能選擇理解和包容呢？我當初看上的就是王先生的真誠樸素、善良正直，而且無條件地愛我，他愛我並不是因為我值不值得，只是因為他愛我。這就夠了。

現在的我，也不見得有多好，容易情緒衝動，脾氣來了甚至六親不認，還很愛哭，而他從未對此說過什麼，只是默默地選擇了包容。我們在婚姻裡走著走著，很容易就忘了自己的初心，忘了當初我們為什麼會選擇這個人。

在激情淡卻後，我們開始抓著對方的那些缺點不放，將它們無限放大，希望對方能夠改掉那些缺點，變得更完美。可是，這世間哪有什麼完美之人？所謂的完美，不過都是我們的想像。換位思考一下，我們能輕鬆改掉自己的小毛病嗎？

既然改變自己都很難，為什麼還要求對方做出改變，試圖去改造對方成為完美戀人呢？我們越是想改造對方，就越會陷入一種求而不得的死循環。我們會越來越看不慣對方，覺得對方一無是處，也會越來越忽視對方本身的優點。

朋友小雨最近總是嫌棄自己的老公不會賺錢，也沒有什麼理想，像一條「躺平的鹹魚」。工作上一直沒有什麼進展，也不見他有多著急。每天回家該看電視看電視，該睡覺睡覺。每次小雨說他，希望他能上進一點，他還很不耐煩。

其實，小雨的老公一直都是這樣，事業心不是很強，但是很顧家，家事基本都是他包了，而且他對小雨體貼入微，照顧得很周到。當初，小雨也是被他這點所吸引，覺得他是個暖男，對自己真的很好。

如今，走入婚姻後，小雨對現在的生活不滿意，看著別人的老公很能賺錢，就開始嫌棄自己的老公沒用，以前的優點現在也變成了不思進取的缺點。於是，小雨想改造自己的老公，經常把他跟別人比，刺激他，希望他能努力一點，為更好的生活不斷奮鬥。

可是，她忘了，一個人的本性是很難改變的，她老公從骨子裡就對物質生活沒有太多慾望，是比較「佛系」的性格，突然想讓他變成雄心勃勃的男人，又怎麼能做到呢？一個人只有對某樣東西有著強烈的慾望，有著很強的內驅力，才會去努力爭取。

在想改變對方的時候，我們不妨多看看對方身上的閃光點，放大那些優點，不斷鼓勵對方才是我們最需要去做的。

關於這點，王先生做得很好，這麼多年來，他一直鼓勵我發展自己的天賦優勢，做自己喜歡的事。他從始至終一直相信我有無限的潛力，從大學時就說我很聰明，頭腦靈活，反應快，學什麼都是一學就會，還很認真專注，只要找對方向，堅持下去，一定可以很棒。

我自己都沒發現的優點，都被他看在眼裡，他總是時不時指引著我往正確的方向走。無論我作什麼決定，只要是我真正想去做的，他都會無條件地支持。他說只要是我想好了就去做，沒有什麼大不了的。正是他一路的支持和鼓勵才讓我走上了寫作這條路，遇見了更好的自己，離期待中的自己越來越近。

當我們不斷放大對方優點的時候，我們也會更懂得欣賞對方，會越來越愛對方。同時，對方因為我們的不斷鼓勵，也會越來越自信，激發自己的內在潛力，努力成為更好的自己。

除了放大對方的優點外，我們還可以試著去改變自己。畢竟，改變自己比改變別人更容易。除了自己，我們無法改變任何人。很多時候，我們想要改變對方的部分，恰恰是我們自身缺失的部分。

比如，小雨想要讓自己的老公變得更努力一些，其實她自己也不夠努力，但她覺得努力奮鬥才是對的。所以，我告訴她，你想要讓生活變得更好，完全可以靠自己去努力，而不是把自己對生活的期望強加給別人，每個人都有選擇自己想要的生活的權利。儘管他是你的另一半，但也沒有義務為你的期望努力。

後來，小雨不再想著去改造老公，開始想辦法提升自己，她一直以來喜歡讀書寫作，也想靠寫作為自己開闢一條副業之路，於是跟著我學習新媒體寫作。

好在她肯靜下心學習，悟性也不錯，學習了幾個月就開始在一些公眾號投稿，獲得一些稿費，嘗到了寫作的甜頭，一發而不可收拾。只要有空了，她就投入閱讀寫作中，寫作水平也越來越好，每個月會有穩定的約稿和稿費，總算讓生活有了新的轉機。

當她忙於做自己喜歡的事時，自然也就沒空盯著老公了。這時，她的老公反而悄悄地發生了一些變化。他看小雨這麼努力，也很心疼她，自己也不好意思總是閒著，在工作之餘，報考了註冊會計師。當小雨在埋頭寫作時，他也跟著備考，竟然考上了，工作也因此有了新的進展。

所以，你看，當小雨總是想要改造老公時，反而適得其反。因為每個人都不想被別人控制，尤其是男人，如果你一味地逼他努力，他反而會產生逆反心理，覺得自己的權威被挑戰，就更不想按照你的期待努力，還會離你越來越遠。

當小雨努力去改變自己時，她老公也跟著有了變化。她老公其實是愛她的，看她這麼辛苦努力，自然會心疼，自己也會做出一些努力。這種改變的動力雖然不是來自對自我成長的需求，卻來自對小雨的愛，這也是一種很強的內驅力，為了心愛的人，願意成為更好的自己。

親密關係就像一種能量的交流，你的一舉一動都會對伴侶產生無形的影響，你們的能量是彼此相互影響的。所以，當你的內心做出重大改變時，你的伴侶也會接收到你的能量，隨之發生很大的轉變。

心理自助大師韋恩‧戴亞博士曾說：「當你改變看待事物的方式時，你所看待的事物也會改變。」當你想要去改變伴侶時，不妨先試著去改變自己，或許一切也會跟著悄悄發生變化，你想要的一切都會與你不期而遇。