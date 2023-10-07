台股第四季上漲機率高？分析師揭密Q4選股攻略！

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台股第四季上漲機率高，惟由哪些指標發動是關鍵，在經過第三季大幅震盪後，外資今年以來買超台股的籌碼吐光。回歸基本面數據，EPS、毛利率、營益率季季增的個股，相對靠譜。第二季賺贏首季，至少營運升溫，能不能回到成長正軌，是接下來的觀察重點。10/4台股回測9/22前低，個股已整理一段期間，近期未破前低甚至逐步墊高者，便值得注意，如果這段期間又有法人默默布局的痕跡，就是第四季的潛力股。

國慶連假結束，九月營收公布後，個股業績表現，會決定旺季發動的節奏，封面故事將持續為讀者追蹤。

中秋節後第一個交易日(10/2)如市場預期，台股大盤指數大漲百餘點，除因今年是大選年第四季有非漲不可的壓力外，其次就是歷史數據資料的呈現無法騙人，

投資人如果不去面對過去就無法改變未來，因此觀察4Q三部曲走勢或可在大勢上趨吉避凶，至於如何挑選標的？理周投研部表示，「採一基二技」也就是一個基本面二個技術面，詳細內涵容後說明，會是第四季攻股策略致勝秘笈。

新台幣匯率若貶破32.5元 難逃短線偏空走勢

首先來看大環境三部曲一是美升息匯率變化、二是過去歷年中秋節後指數上漲機率、三是量能與散戶對應關係，可一窺第四季大盤指數漲跌走勢。上週美聯準會雖宣布此次暫緩升息，但卻透露因通膨壓力仍在，年底前仍不排除再升息，牽動全球資金大挪移，台幣因此貶至32.248元，理周投研部指出，觀察過去歷史紀錄，台股不能再貶若破32.5元將與大盤指數黃金交叉，預期難逃短線偏空走勢，若守穩表示大盤與匯率走勢將脫鉤。

理周投研部表示，攤開台股大盤指數與匯率相關走勢，撇開經濟因素干擾，2018年台幣兌美元匯率29.15元，當時大盤指數10,808點時進行黃金交叉，至隔年6月匯率貶至31.52元，指數則一路下探至2020年9,663點；另一黃金交叉點為匯率來到29.84元，指數11,479點，至2021年12月時匯率升至27.69元，指數飆漲至18,248點。

去年9月台幣匯率30元、指數則在14000點彼此交纏一段時間，直到今年3月才稍見拉開距離，6月時更因AI狂潮激勵指數大漲二千餘點，正式與匯率脫鉤。不過，隨著近日大盤指數走弱破半年線後，則有再次碰觸匯率交叉疑慮，若匯率持續貶值破32.5元就會再次與指數黃金交叉，那麼前景較堪虞，守穩則站回半年線機會就較大。

秋節後上漲機率高 注意凹洞量發起訊號

第二部曲則是觀察歷年中秋節後的指數變化，理周投研部表示，根據10年來的數據短線中秋節後五日上漲機率高達70%至80%、漲幅達0.83%；中線後40日至60日，指數上漲機率達50%至80%，漲跌幅則是互見-0.41%與2.17%，不過，今年因適逢大選年，政策上有非漲不可的壓力，因此預期今年大盤指數短中線都可能展現亮眼的一季。

第三部曲則是量能與散戶對應關係，所謂下跌量縮表示無人買，上漲量縮表示無人賣，大盤如此個股也是一樣，因此觀察指數漲跌與量能變化是預估大盤未來走勢不二法門，也就是說，若指數持續下探至低點時出現一個近期最低量能，表示築底完成，否則仍可能在震盪整理。

另外，法人與散戶通常是漲跌指標代表，彼此因訊息不對稱，往往是法人先進場布局，待散戶加入後即退場，因此散戶為大盤指數漲跌反指標，散戶大舉進場做多時盤勢偏弱，因此觀察散戶量能變化也可一窺大盤是否落底。

事實上，大盤指數雖採三部曲觀察走勢，個股也可同理觀察，當然再有多個條件較能從中挑到波段強股。理周投研部指出，中秋節前外資大舉調節台股尤以AI族群是最大受災股，以台積電(2330)為例9月19日至28日賣超高達近9.4萬餘張，而廣達(2382)從9月中旬以來則賣超達1萬餘張，聯發科(2454)賣超4435張，期間八大官股行庫則買超台積電1.7萬餘張。

注意受災股否極泰來 法人由賣超轉買超

而外資近日調節台股有兩大因素，一是美聯準會仍有升息壓力，外資在台股套現回防，造成台幣續貶走勢；二是季底作帳選擇高流動性個股調節使然。10月2日台股大盤指數衝高，台積電更強勢表態上漲10元至533元做收，激勵大盤指數上攻200餘點，成交量2821億元，三大法人買超152.75億元，外資轉賣為買超63.8億元，不過之後兩天連續賣超，外資節前上週賣超金額高達354億元，節後一買一賣且賣多買少，顯然是政策操盤手背道而馳的作為。

因此第一步先觀察投信與法人近日同步買超外，要把官股同時加入買超行列者列入挑股考量，當然法人與官股將個股納入成分股一定具有基本面者為主，前述「一基」就是指基本面逐步轉強者，坊間針對基本面選股多有報導例如EPS 2Q>1Q等，這裡就不再贅述，唯提醒投資人需留意將公布的九月營收以及第三季財報，例如台積電將於19日法說，市場即預期第三季營收季增一成，獲利將優於第二季。

其次是前述「二技」，此處所指並非個股技術線型，而是從法人持股成本與散戶結構去評析股價走勢，舉例台積電在2日前外資買進均價538元、投信買進均價540元，雖散戶交易量大幅縮減單日買賣僅百餘張，但因價位仍在法人均價下股價就會有機會攻漲波段高點，另一檔旭品(3325)近日曾飆高至40.6元，外資買進均價34.09元、投信買進均價26.43元，但散戶單日買賣交易量卻高達萬張，此時不宜追高，待回檔修正且散戶量縮時再進場布局為宜，最後提醒投資人本期推薦個股以一季期間操作較佳，避免過於短線獲利不高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（文／陳春霖）