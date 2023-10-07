勞動基金8月虧掉480億 新制勞退帳戶錢會變少？滿幾歲才能領？

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勞動基金運用局（勞金局）週一（10/2）公布最新操盤業績，截至8月底止，整體勞動基金規模為6兆0,060億元。

受到中國經濟復甦放緩、AI人工智慧族群股價漲多拉回修正，以及8月金融市場、債市回跌等因素影響，112年截至8月底的評價後收益數為5,773.6 億元，收益率來到10.44％，8月單月收益回吐480.6億元。

其中新制勞退基金規模為3兆9,172億元，收益率也有10.34％，不少人關心提撥的錢是否會因為虧損而減少，勞保局表示，新制勞退專戶有累積本金和收益兩部分，歷年提撥的本金，不會因為基金運用虧損而減少。

另外，雖然8月單月虧損，但截至8月底勞動基金之評價後收益數為5,773.6億元，收益率仍有10.44%。

以長期投資績效來看，勞金局指出，整體勞動基金近10年多（102~112.8年）平均報酬率為5.14％，國保基金近10年多（102~112.8）平均報酬率為5.47％，長期投資績效穩健。

然而，受到今年以來全球金融市場大幅震盪影響，整體勞動基金截至今年8月底止規模為6兆0,060億元，收益數為5,773.6億元，收益率10.44％，8月單月收益數為負480.6億元。

至於新制勞退基金規模，勞金局表示，新制勞退基金規模為3兆9,172億元，收益率10.34％；舊制勞退基金規模為10,069億元，收益率11.84％；而勞保基金規模為8,670億元，收益率11.62％。

勞保局表示，勞退新制於每年3月分配前一年度收益數，實際收益分配仍須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，每名勞工實際獲得收益數並不一樣，這筆錢會連本帶利滾入投資，直到勞工年滿60歲時才可領出。

受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為5,113億元，收益率為11.67％；受農業部委託管理的農民退休基金規模為120.2億元，收益率為9.49％。

值得留意的是，截至8月底止，整體勞動基金規模為6兆0,060億元，若再加上國民年金保險基金及農民退休基金，總管理規模達6兆5,293億元，收益率為10.53％；但仍較7月稍稍退步，7月時的收益率為11.44%。

8月金融市場受到中國大陸面臨經濟復甦放緩、美國被國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）調降信評，以及全球 AI 人工智慧族群股價漲多拉回修正，全球金融市場股票及債券價格均呈現下跌走勢。

其中，MSCI 全球股票指數8月份下跌2.79%，今年累計上漲14.80%；MSCI新興市場股票8月份下跌5.50%，今年累計上漲6.07％；台灣加權股價指數8月份下跌2.98％，今年累計上漲17.66％；巴克萊全球綜合債券指數8月份下跌1.37％，今年累計上漲0.74％。

展望未來，勞金局分析，各主要國家為抑制通貨膨脹，雖然面對經濟衰退的疑慮，仍持續緊縮貨幣政策，加上近期產油國家延長減產協議，推升能源價格持續上漲，增添通貨膨脹及經濟成長壓力。勞金局指出，會密切關注全球政經情勢，積極掌握各金融市場投資趨勢。

勞金局強調，各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、 債券及另類資產，藉此降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健的投資收益。

（文／翁申霖）