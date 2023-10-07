【Podcast專訪】私募股權基金 讓產業脫胎換骨的另類資產！ Feat.第一金投信董事長尤昭文

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「私募股權基金」是全球眾多資產項目之一，被歸於房地產、基礎建設、創投等在內的另類資產（Alternative Assets）。在台灣，已從過往由海外資金主導，近年來銳變為國內產業投資圈、投信投顧業界接棒，向法人投資者、企業界募資新台幣計價的PE基金，由專業團隊管理營運投入再生能源、工程建設、污水排放等，一則促成國家基建、產經社會更快速發展，亦為龐大民間資金創造高效投資回報的機會。

近兩年在台灣市場漸有聲量的「私募股權基金」（Private Equity fund，以下簡稱PE FUND或PE基金），隨著國發會於2021年6月發布輔導管理要點，同年12月金管會調升保險業投資私募基金的風險相關係數，私募股權基金在台灣市場一改過往外資主導、惡意併購企業的「電影劇情」形象。

引述台灣併購與私募股權協會與德勤財務顧問公司共同完成的《2023台灣私募股權基金白皮書》內容：台灣的私募股權基金市場正經歷法制化與成熟化的過程。在發展的過程中，主管機關、企業界以及相關利益團體的合作與共同努力至關重要。隨著整個私募股權市場逐漸成熟，更能吸引許多國內外的私募股權基金及國際級專業人才，進而提升整體市場的專業水準。

本集《市場觀測站》Podcast訪談來賓第一金投信董事長尤昭文Paul，為目前台灣市場上，私募股權基金的重要推手，他以深入淺出的方式和案例，向聽眾解說「私募股權基金」的運作原則，在全球資產管理市場的角色與投資功能，他將累積二十多年的外商及本土市場實戰經驗。以及寶貴的觀察心得，在節目中完全公開。

Paul說，對私募股權基金的認識可以回推到他在美國念研究所的課堂上，美國金融學科教授把美國市場實行已久的「非公開市場」投資工具，講得活靈活現，每宗投資案在行動之前都要徹底地調查研究，從募資到投資，每個階段都有小心機。他舉例，1990年代好萊塢經典愛情片《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman），男主角李察吉爾的職業就是私募股權基金經理人，劇中一開場的盛氣凌人，讓辦公室裡的空氣都凍結，在重整投資事業之後又能精準創造新組合的價值，PE基金的投資金主們都愛死了李察吉爾這位經理人。

聽眾需注意的是，私募股權基金和市面通路可見的「共同基金」完全不同。「共同基金」是一般投信公司為民眾挑撰標的組合，民眾可小額購買；而私募股權基金以有限合夥人數的模式募集資金，投資者限於法人投資者、私銀的專業投資者等，能較長期地鎖住一筆資金、提高收益的能力。現階段在台灣以「具規模」的資金，例如新台幣50億元起算，注入於二個重點：一、促進台灣產業加速轉型升級，國內5+2及六大核心戰略產業，二、推動國際化，引導國內外資金投入台灣策略性產業，改善資本市場的國際化動能。

Paul帶領的第一金投信團隊，開官股投信先河，投入私募股權業務，成立子公司第一金私募股權公司，今年1月正式揭牌營運，業務發展以投資基礎建設為主軸，現已掌握離岸風場、沙崙科學城智慧能源管理系統BOT案、全台智慧照護等三大案源，成為基礎建設之多元融資的全新案例，透過民間主導，更能增加效率、降低政府財政負擔。

每每市場上倡議了新金融，就容易被詐團亂引用。Paul十分堅持在台灣推動的私募股權基金要用在「Real Assets」（實質資產），也是投信業投入私募股權的重大定位。Paul強調，台灣閒置民間資金龐大，民眾應該善用資產管理的知識與工具，保有、並令金融市場健全、穩定成長，私募股權基金由專業團隊管理營運，已投入台灣的再生能源、工程建設，加拿大則有投入輸送水系統等，一則促成國家基建、產經社會更快速發展，亦為龐大民間資金創造高效投資回報的機會。