17檔營收連增 投信連買

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17檔營收登高

台股進入今年最後一季，國內外法人投資聚焦在2024年營運，將依據營收、財報及展望等訊息，陸續調整持股部位汰弱留強，包括緯創、致伸等17檔營收月月增且投信買不停的個股，為法人布局明年兼領台股下周上攻季線的先鋒。

雙十國慶假期後的11日，上市櫃公司將全數揭露9月營收，並開始進入法說會及財報周，已發布9月營收數字的大立光、台積電，將分別在12日、19日召開法說會，發布第三季財報及未來展望，均是下周台股的重要大事。

由於台積電在516元出現技術面正背離，市場期待台積電迎接2024的成長年，台新投顧副總經理黃文清表示，投資人可提前布局比台積電率先恢復成長的個股；永豐投顧總經理李學詩認為，投信連買台股46天，多方態度堅定，投信布局個股中長線可靠。

依據選股邏輯，挑選9月營收至少有二個月連續月增，且台股控盤手投信連二周買超的個股，計有緯創、致伸、聯茂、佳世達、台燿、健鼎、群光等。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，上述個股集中在投信偏愛、具有營運持續成長動能，且有題材加持的個股，該趨勢首推AI伺服器供應鏈，其次為美國將投入425億美元寬頻網路計畫的受惠股。

緯創是今年本波最早發動的AI伺服器個股，股價在161.5元件見高點後回落修正，主要遭遇大股東宏碁賣股及營收尚未開出但股價已先反應的衝擊。但進入AI伺服器初期出貨階段，營收已陸續開出，市場更預期2024年市況更好，吸引投信法人回頭布局，股價站穩月線。

同樣是AI伺服器供應鏈的技嘉，也在投信追買下站回月線。技嘉不負眾望9月營收繳出歷史新高成績單，達162.71億元，月增36.31％、年增85.58％，法人認為，技嘉AI占比及成長幅度皆遠勝同業，看旺2024年表現。

（相關新聞見A3）