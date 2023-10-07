台積電 Q3營收優於財測

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台積電近六個月營收表現

晶圓代工龍頭台積電受惠N3製程開始貢獻，第三季營收較上季逆風情況呈現復甦，季增長13.6％，優於財測預估且符合外界預期。台積電訂於10月19日召開法人說明會，以對半導體市況展望、公司先進製程與封裝進度等，最受外界矚目。

對於台積電營收表現，法人則提醒，9月營收呈現月減，各大手機品牌備貨動能的延續力，值得持續關注；此外，3奈米家族甫進入產能提升初期階段，預估將會侵蝕毛利率表現，惟每股稅後純益仍可望較第二季的7.01元成長約4.5％。

台積電6日公布9月合併營收1,804億元，較8月減少4.4％，年減13.4％。累計前九月合併營收1.53兆元，較去年同期減少6.2％。第三季合計為5,466億元，較第二季成長13.6％，符合外界預期。

新台幣貶值也是台積電第三季營收復甦一大助力，並超越財測區間。原本台積電估計數據在167億～175億美元間，季增6.5％～11.6％，以1美元兌換新台幣30.8元計算，營收估為5,143.6億～5,390億元，相當於季增6.97％～12.1％。若以台灣銀行9月底賣出匯價32.54元換算，數據則落於區間的下緣。

第三季主要受惠智慧型手機SoC投片量湧現，加上蘋果新機及陸系手機拉貨，抵消部分PC、GPU等訂單下修的影響。隨著iPhone15發表且排隊等待消息不斷，原本法人預計品牌廠9月將加大力度投片，然卻較8月微幅減少，研判可能是手機及AI無法抵禦景氣的下行，延續力道如何值得留意。

法人分析，台積電仍將受惠來自蘋果、高通、聯發科等客戶N3E製程的營收貢獻，雖面臨產能爬坡階段，可能侵蝕毛利率表現，但此為短期現象，估計N3／N3E月產能將於2023年底達到6萬片，並於2024年底進一步擴張。法人還指出，漫長的庫存修正期應會在第四季劃下句點，明年第二季起，在PC換機潮帶動下，營收會有顯著回升。

（相關新聞見A3）