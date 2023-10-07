美9月就業意外強 Fed升息機率大增

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美非農就業成長變化

備受市場矚目的美國9月非農就業報告6日出爐，結果非農就業人口意外增加33.6萬人，不僅是市場預期的近兩倍，還創下2023年1月以來最大增幅。失業率則與前一個月相同、持平於3.8％。由於就業市場表現相當強勁，市場預期聯準會（Fed）年底升息機率大增。

報告出爐後，根據芝商所Fedwatch tool的最新統計指出，市場押注Fed在12月會議上，將基準利率調高1碼到5.5％～5.75％的機率，已從報告發布前的34％上升到近50％。

美股主要指數6日開盤下跌，跌幅介於0.4％到0.7％；美債市場方面，10年期公債殖利率一度升抵4.887％，又刷新2007年來最高紀錄。美元指數也走高到106.67。

美國勞工統計局表示，9月非農新增就業人口經季調後達33.6萬人，大幅超出市場預期的17萬人。此外，7月非農新增就業人數經修正後從15.7萬人上調到23.6萬人，8月修正後也從18.7萬人上調到22.7萬人。7、8兩月新增就業人數合計後較修正前增加11.9萬人。

至於9月失業率為3.8％，與前一個月持平，市場原本預測將略降到3.7％。平均時薪月增0.2％，與8月相同，略低於預期的0.3％。9月勞動力參與率為62.8％，也持平於預期與前值。

勞工統計局表示，上月非農新增就業人口大幅增加主要由休閒、旅館業帶動，美國政府與醫療的就業機會也有所增加。上月薪資漲幅略為縮減，是愈來愈少人離職去尋求待遇更好的工作，預料薪資增幅還會進一步放緩。分析師表示，由於強勁的就業市場對美國經濟帶來支撐，預料第三季GDP年增4.9％。

Premier Miton投資長貝瑞爾（Neil Birrell）指出，從9月就業數據看來，美國經濟的確過熱，Fed可能要把高利率維持長時間的措詞改為利率需要再調高。安聯首席經濟顧問伊爾艾朗（El-Erian）表示，該數據雖對美國經濟是利多，但對市場與Fed卻是負面消息。

美國就業市場本周釋出好壞參半的訊息。先前ADP發布報告顯示，9月民間企業新增8.9萬人，創2021年初以來最小增幅。但周四公布上周初領失業救濟金人數為20.7萬人，雖低於預期，但仍保持在歷年低點。