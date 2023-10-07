陸黃金周前八天 境內旅遊收入超越疫前

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號稱是史上最旺黃金周的大陸中秋、十一長假（9月29日至10月6日）落幕，大陸文旅部公布測算數據顯示，八天假期境內遊出遊人數按可比口徑年增71.3％，境內旅遊收入則年增129.5％，兩者分別較2019年增長4.1％和1.5％，反映大陸歷經三年新冠疫情後，境內旅遊業呈現復甦。

綜合陸媒6日報導，大陸文旅部測算顯示，八天連假境內遊出遊人數為8.26億人次，境內旅遊收入為人民幣（下同）7,534.3億元，在假日出遊意願集中釋放下，中遠程旅遊出現較高增長。文旅部此前預測，期內境內旅遊將達到8.96億人次，年增86％，境內旅遊收入為7,825億元，年增138％。

另據大陸商務部6日公佈大數據監測顯示，假期前7天，大陸重點監測零售和餐飲企業銷售額年增9％。其中，零售企業糧油食品、飲料、金銀珠寶、通訊器材銷售額增長10％以上，汽車、化妝品銷售額增長約7％。

大眾運輸方面，截至10月5日大陸鐵路累計發送旅客1.49億人次，日均發送旅客1,659.5萬人次。尤其9月29日發送旅客2,009.8萬人次，創單日旅客發送量歷史新高。主要高速公路、國省道流量持續高位運行，與2022年相比分別上升53.4％、21.9％。

各地文旅業受到提振，8天長假期間，上海共接待2,129.67萬人次，主要旅遊景區景點累計接待遊客925萬人次，整體文旅市場已大致恢復到2019年同期。此外，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的旅客及車輛，分別較2019年成長140％及300％，均創歷史同期最高紀錄。

大陸經濟第一大省廣東省文旅廳6日公布初步測算指出，預計連假期內全省累計接待遊客年增44.7％至6,386.2萬人次，較2019年略增1.6％；旅遊總收入為571.6億元，年增148.7％，較2019年增長7.7％。（相關新聞見A6）