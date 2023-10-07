10金控前三季獲利年增3成 5家衝破200億元 這家暫列三冠王

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2023年金控前三季自結獲利

10家金控長假前率先公告前三季稅後純益達1,953.8億元，較去年同期的1,499.6億元，年增達30.29％。十家金控中，中信金以前九月稅後純益近486億元、9月稅後賺44.58億元、每股稅後純益（EPS）2.44元，暫列三冠王，因今年已無產險防疫險的拖累，金控前九月稅後純益應會突破3,300億元，年成長有望回到5％以上。

另外，在升息及台美利差助長銀行獲利下，第一金前三季稅後純益達190.27億元，10月即將挑戰200億元大關，前八月稅後純益，已有富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金，五家突破200億元，相較去年全年僅六家金控獲利破200億元，今年前10月就有望追上。

壽險子公司因新台幣貶值及現金股利助攻、第三季獲利回穩，前八月金控合計獲利已追上去年同期，從年衰退轉為年成長1.01％，去年9月防疫險大賠，二家金控單月虧損，今年則無此因素，估計9月後成長幅度會拉大，重新展現金控獲利動能。

10家金控9月稅後純益合計153.79億元，較8月的246.93億元衰退近38％，主要是現金股利入帳高峰已過，及金融市場波動較大影響，利息淨收入及財富管理收入亦有衰退。

中信金前三季稅後賺485.86億元暫居第一，兆豐金以270.28億元緊追在後。10家金控有三家獲利逾200億元，另外有六家獲利逾百億元。

以前三季獲利年增率來看，兆豐金以97.86％成長最大，其次是台新金的46.49％，但台新金9月稅後意外虧損7.3億元，主要是旗下台新創投投資鑽石生技股票，在9月19日上市後股價較低，產生評價損失20.96億元，但台新金強調旗下銀行、保險及證券本業獲利，仍維持穩定成長。

10家金控9月獲利以子銀行貢獻141.5億元，占比最高，壽險16.62億元緊追在後，證券則穩定在15.21億元。前九月銀行則占1,507.77億元、證券占208.66億元、壽險為206.83億元。

法人對後續獲利預估，銀行利差維持高檔，保險則擺防疫保單影響，獲利成長可望回升。