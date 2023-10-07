公股銀招新血 最高薪65K

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公股銀招募人才

公股銀行新一波新血招募已在9月、10月啟動。第一銀行要招募逾300名新人，起薪最高超過5萬元，彰化銀行招募110名，薪資最高65,400元，華南銀行招募87名，起薪最高逾6萬元，三商銀此次招募新員工逾500名。

一銀主管指出，徵才活動再度開跑，從本月6日起至18日，預計招募新進行員330名，包含一般人員、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員四大類別，將依招募類別給薪，一般人員依所訂資格條件，起薪約3.7萬元至4.2萬元，徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達5萬元以上。

彰銀新進人員甄試，正取110名、備取15名，主要是招募經驗行員、財富管理顧問兩大類人員。經驗行員要具備銀行二年以上工作經驗，薪資約39,405～46,000元，財富管理顧問要曾任銀行理專、銀行保險顧問（IC）或銀行財富管理輔導員（FC），合計二年（含）以上工作經驗，薪資42,400～65,400元。

華銀近期報名已截止，共招募87名，包含儲備菁英人才，薪資4.6萬至6萬元，儲備菁英人才薪資4.6萬至5.6萬元，錄取人員若具更高階英文檢定成績或特殊專業證照，薪資將從優核定。

此外，資訊科技菁英人才5.5萬元以上、客戶關係經營與業務推展菁英人才6萬元以上、海外授信審查菁英人才5.5萬元以上、衍生性金融商品企劃專業人員亦是5.5萬元以上。

公股銀除徵才外，也積極強化人員培訓，一銀今年培訓計畫以深化各業務人員專業職能及培育業務儲備人才為主軸，另也加強數位金融、管理、英語等專業訓練，配合業務發展亦將加強培養高資產、高齡金融信託及海外人才，今年亦繼續鼓勵員工精進英語程度。

華銀配合金管會推動信託2.0，規劃信託專責人員培訓課程；於財富管理上，持續選派人員參加高齡金融規劃師、家族信託規劃顧問師及退休理財規劃顧問（RFA）等訓練，並鼓勵員工取得認證理財規劃顧問（CFP）證照；另為因應金融科技發展，配合銀行數位轉型，除安排數位金融相關訓練外，並積極選派人員參加金融科技能力認證課程。