金控Q4力求獲利不回吐

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現金股利入帳熱季結束，9月後金控獲利真正進入考驗期，年底銀行面臨打呆期，但美國升息帶來的利差收益、財管手收成長，預期將成銀行獲利的支撐；壽險9月雖受惠新台幣貶值有匯兌利益，但匯率波動加大，會助攻第四季獲利還是拖累，壽險業者亦高度戒備，希望穩住獲利。

14家金控在假期前有10家公布獲利，銀行9月稅後共賺141.5億元，是金控9月獲利主要來源，但相較8月獲利，9月明顯動能減緩，主要是因股利收入減少，金融交易利得不如8月多，加上部分銀行9月有拉高美元存款利率，銀行存款水位也升高，利息費用增加。另有部分銀行9月獲利較去年衰退，與所得稅利益與員工認股權憑證提列金額多所致。

第四季多為銀行增提備抵呆帳與打呆的時期，估獲利動能將不如第三季，但市場預估美國今年持續維持利率高檔，台美利差擴大，股債市相對去年也較平穩，銀行投資淨收益與手收增長，可望成為銀行第四季獲利的主要支撐，預估今年本國銀行稅前獲利有機會挑戰5,000億元大關，創歷史新高。

第二大獲利引擎壽險業，上半年因避險成本過高，難以貢獻給金控，但第三季開始因新台幣重貶，加上股利旺季與積極從股市實現資本利得，壽險獲利第三季以來已回穩，10家已公布的金控，旗下壽險共賺16.62億元。

市場預估新台幣、台股是決定Q4壽險及金控獲利的最大關鍵。