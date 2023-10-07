政府護盤 台股躲過破底危機

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台股本周走得驚濤駭浪，國家隊與政府政策積極偏多，成功搶救台股免於破底危機。儘管國際金融情勢壓力不輕，分析師表示，台股三次回測16,200點成功收腳反彈，16,200點底部確立，破底壓力暫解除，預期震盪築底可再攻萬七以上壓力區。

美國聯準會理事態度偏鷹，美10年期公債殖利率持續上升創16年來高點，新台幣貶值，外資大幅賣超，本周大盤再度回測16,202前低點，在AI類股轉強下，指數只拉回至16,203低點即止跌反彈，加上政府基金大灑幣，與周四美股反彈，帶動台股6日成功站回月線16,503點，終場加權指數上漲67點收16,520點，成交量則因國慶連假縮減至近六日最低的2,230億元；全周上漲166點或1.02％，周K連二紅。

籌碼上，投信6日買超20.93億元，連46日買超共1,322億元；因新台幣轉為升值，外資賣超縮小，6日賣超僅有34.85億元，並且不再提款台積電並小幅買超2.4億元，激勵台積電股價往月線反彈，終場上漲0.76％收在532元，也拉升台股順勢收復月線。

因雙十國慶假期，台股下周僅有三個交易日，康和證券投資總監廖繼弘認為，大盤已三次回測16,200點都收腳反彈，並且9月27日的16,212低點和10月4日的16,203低點出現低檔正背離現象，顯示16,200點具較強支撐，周RSI和9周KD值又收斂轉折，尤其12周RSI跌落50後很快彈回50附近，16,593點頸線以上的M頭未形成。

廖繼弘表示，AI伺服器供應鏈族群近日轉強，世芯-KY、金像電、台燿一度創高價，台股中期走勢並未進一步弱化，短期破底壓力暫解除，只是月、季線仍走低，大盤震盪緩和後，應可再攻萬七。