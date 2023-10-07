聯電世界先進 Q3營收攀高

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聯電及世界先進第三季營收概況

成熟製程晶圓代工廠聯電及世界先進公布9月及第三季營收，其中聯電9月營收月微增0.53％、世界先進則是月減2.06％；第三季營收聯電及世界先進則分別寫下近三、四季新高，符合市場預期。

法人指出，成熟晶圓代工廠第四季產能利用率仍有下滑壓力，第四季營運表現不易維持增長，整體市況要到明年第二季才可望有較明顯回升。

聯電9月合併營收190.52億元，較上月微幅增加0.53％，仍較去年同期衰退24.45％，第三季合併營收570.68億元，也較上季小幅增加1.37％，但較去年同期衰退24.3％，累計今年前三季合併營收為1,675.74億元，較去年同期衰退20.53％。

世界先進9月合併營收約為34.44億元，較去年同月減少6.75％，也較上月減少2.06％，第三季合併營收105.57億元，較上季成長7.13％，符合公司及市場先前預期；累計今年前三季合併營收為285.98億元，仍較去年同期衰退32.1％。

在產能利用率的變化方面，外資法人指出，由於庫存消化周期的延長，預計以成熟製程為主的聯電及世界先進將繼續面臨產能利用率偏低的情況，因為供應鏈在下游需求維持疲弱下，仍然對重建庫存持保守態度，也將讓聯電及世界先進第四季產能利用率有持續下滑的壓力。

法人估計，聯電第三季的平均產能利用率約在64％～66％，第四季在需求仍不振下將下滑到61％～63％，但估計明年隨著整體庫存逐步恢復到健康水位，再加上供應鏈也將開始出現一些庫存回補需求，預期明年第一季產能利用率會回升到67％～69％，同時也將帶動明年第一季營收較本季成長。

世界先進以生產8吋晶圓為主，市調機構對後市產能利用率持保守看法。近日TrendForce預期，市場庫存去化緩慢下，第四季8吋廠產能利用率有持續下滑壓力，而明年第一季8吋產能利用率將維持與今年第四季相當，甚至略低，明顯缺乏復甦信號。

明年第二季起，TrendForce認為，在高庫存逐步回落至較為健康的水位後，預期供應鏈將陸續重啟零星庫存回補，將在下半年逐季放量，因此下半年8吋產能利用率應不會再下探，並有緩步回升的可能，估明年8吋平均產能利用率預估約60％～70％。