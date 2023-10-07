技嘉AI伺服器出貨旺 9月業績飆

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技嘉營收表現

隨著輝達（NVIDIA）H100架構的AI伺服器出貨逐步放量，帶動技嘉9月合併營收飆升至162.71億元，月增逾36％、年增幅更高達85.58％，刷新其歷來單月營收新高紀錄。

展望後市，技嘉預期板卡、電競等消費性產品線仍有假期銷售潮帶來的利多效益，另一方面，AI伺服器需求強勁，技嘉在手訂單能見度高，後續出貨端仰賴GPU供貨順暢度，為其帶來持穩增長的動能。

進入第三季後，技嘉在主機板、顯示卡等消費型產品業務，亦在傳統旺季效益下增溫，其中主板出貨較第二季成長近一成，顯卡更在有新品上市加持下，出貨季增達雙位數，皆有優於原預期下半年僅是緩步回溫的表現。

至於備受市場矚目的AI伺服器業務，隨著NVIDIA AI-GPU陸續順利到貨，挹注技嘉8、9月在AI伺服器產品的出貨動能亦逐月走揚，同時推升其營收連兩個月突破百億大關，9月更一舉攀峰。

受惠旗下消費型及商用兩大業務動能同步增溫，技嘉第三季合併營收站上369億元，季增、年增逾四、五成，亦創其歷史單季新高。累計今年1到9月合併營收則來到913.69億元、年增15.3％，為歷來僅次於2021年同期的第二高。

法人預期，消費型的板卡業務雖將於第四季受到季節性影響，不過在輝達及超微（AMD）針對中階主流顯卡產品，皆有轉趨積極的定價調整策略推助下，有助活絡板卡市況保持一定熱度，亦可望為技嘉等板卡廠維穩第四季板卡業務動能。

看好AI伺服器將在輝達AI-GPU供應逐步轉順下，推升搭載H100、H800系列之AI伺服器產品整體出貨放量，法人樂觀，技嘉第四季AI伺服器出貨動能可望加溫。