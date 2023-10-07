緯穎營運暫熄火 靜待雲端、AI兩東風

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緯穎營收表現

受到去年下半年適逢遞延訂單趕出貨而拉高基期，緯穎近一季來月營收動能持續以雙位數年減幅收斂，9月營收再年減50.11％、降至157.07億元，為近年同期低檔，但仍多高於疫情前單月營收的表現。

不若其他AI伺服器ODM廠，自第三季起陸續有採用輝達（NVIDIA）最新H100架構的AI伺服器產品出貨，緯穎持續以客製化的ASIC平台為主的產品，為其目前AI伺服器產品線的出貨主力。

依緯穎原規畫進程，採用輝達AI-GPU平台的AI伺服器產品，預計於11、12月後陸續出貨，至明年進一步放量後逐步發酵。

緯穎日前於法說會中釋出對下半年的保守展望，預期整體資料中心產業持續進行庫存調整的壓力仍在，Tier 1的CSP（雲端服務供應商）客戶亦已調整全年資本支出，對比去年度適逢客戶拉貨需求強勁、墊高基期下，皆對緯穎今年度的營收帶來挑戰。

不過，預期隨著產業存貨水位持續下降，緯穎手上新專案持續推進中，加上近期部分零組件價格回檔，有利其進貨成本下降，亦可望為其下半年毛利率帶來正面助益。

展望後市，法人多看好緯穎兩大客戶微軟與Meta，將繼續投入雲端資料中心之升級及擴建，以因應在AI應用快速發展及加速落地，帶來日益增溫的雲端服務需求，將為緯穎後續營運續添成長動能。