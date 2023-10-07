需求仍冷 神山9月淡淡的

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「護國神山」台積電第三季營收優於財測預期，但9月營收卻是年、月雙減，法人認為「預料之中」，主要仍反應今年以來終端消費電子持續庫存去化，需求尚未進一步回升，導致旺季逐步增溫效應並不顯著。

回顧今年以來台積電單月營收呈現年、月雙減，分別是在3月、6月、9月的各季季底，相較去年同期而言，年衰退平均大多在一成左右，月減幅度則是由雙位數收斂至4.38％，法人研判跟蘋果新機備貨，以及AI、HPC高速運算應用增溫有關。

華南投顧董事長儲祥生指出，台積電9月營收低於去年同期與8月表現，最直接還是反應出全球消費電子需求低迷，並未見到明顯好轉跡象，還在持續清庫存當中，而3奈米產能利用率有待觀察，後續蘋果新機銷售情況，將是台積第四季營收表現的重要因素之一。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕也認為，台積電在7月法說上二度下修財測，已對第三季營收進行調整，9月營收呈現下滑在預料之中，且從台積電股價表現來看，與外資多空態度關聯程度較高，市場對營收反應相對平淡，關注未來獲利展望及資本支出。

至於台積電將於19日召開法說，成為電子供應鏈景氣風向球。儲祥生表示，台積電在美國亞利桑那州建廠進度延後一年，必須留意「尾大不掉」風險，可能成為台積電營運上隱憂，公司對於資本支出最新看法將是法說一大焦點。

另外，輝達B100將採用台積電N3製程和CoWoS先進封裝。法人分析，台積電是目前擁有7奈米以下的唯一純晶圓代工廠，高階產能全球最多，競爭力優於同業，雖然下半年產能利用率提升，但仍無法抵消N3影響毛利率2～4個百分點的不利因素。隨著AI發展加速更加明確，預料HPC需求成長率超越手機，將持續帶動台積電明後年業績成長。