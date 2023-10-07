和碩洽商輝達 供貨MGX伺服器

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和碩6日表示，目前積極布局AI伺服器，正與輝達（NVIDIA）洽談MGX伺服器，有一到二個案子進行中，預計12月送樣，期盼明年逐步展現效益。

經濟部6日舉行「創新科技榮耀國際2023 R&D100 Awards獲獎記者會」，工研院研發「O-RAN專網節能管理技術」，讓閒置的基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本，已與和碩聯合科技合作搶攻北美5G專網市場。

和碩資深副總經理暨技術長徐衍珍指出，MGX可以看做是NVIDIA為了讓客戶可以根據不同應用，無縫相容NVIDIA不同世代產品而設計的架構，客戶採用這種架構，未來如果要擴充，具備更多彈性，方便客戶深入更多不同應用市場。MGX首波供應商為廣達以及Supermicro，NVIDIA為快速擴大應用市場，持續加入合作供應鏈。

徐衍珍強調，目前正在與NVIDIA洽談MGX伺服器合作，有一到二個案子進行中，產品雛型會在今年的OCP（OCP Global Summit）展示，目前進展順利，預計今年12月送樣，期盼明年逐步展現效益。

徐衍珍認為，MGX未來可擴充性很大，和碩在AI伺服器雖是新進者，但可以藉由MGX案子的合作機會，開發更多不同的市場。

近期業者最關心智慧製造的相關問題，希望能結合國家隊，一起搶攻國際市場。

因此工研院開發出「路徑導向AI控制參數優化精準製造技術」，整合工件外型特徵辨識技術、高階感測器監控技術、影像辨識分析技術與AI控制參數優化學習運算模組等四大關鍵能力，讓國內廠商加工精度提高到5微米。

此外，藉由AI讓廠商也能有調機能力，從原本14天調機時長縮短於30分鐘內精準調機。