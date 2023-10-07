債券殖利率與美國朝野惡鬥是黑天鵝

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「全球資產定價之錨」美國10年期公債殖利率，本周創16年來新高：聯準會鷹派態度將2024年底利率預估為5.1％，比6月預測的4.6％增加0.5個百分點，暗示2024年降息幅度從4碼變成2碼，引發10年期公債殖利率飆漲，而債券下跌又誘發全球債券ETF全面停損多殺多。

另有一說是，美國需要發行大量債券彌補赤字，美債殖利率攀升有利於銷售；但美債殖利率愈高，未來利息成本壓力愈大，市場預期政府籌資完成後利率將反轉。

因為目前美國10年期公債殖利率處於超漲異常狀況，所以華爾街開始擔心這是某個金融風暴的前兆。但如果10年期公債殖利率第4季回落，則代表9月迄今，金融市場上演美國聯準會和財政部聯手設局坑殺債券投資人，並吸引大富豪進場買債的大戲。

美國朝野惡鬥劇場台灣瞠目結舌：美國眾議院議長麥卡錫被罷免，全部投贊成票的民主黨人支持罷免理由包括麥卡錫力挺川普、推動對拜登彈劾、阻礙國會暴力事件調查，以及將政府關門窘境歸咎於民主黨等。

目前美國政府維持運作45天，下個政府關門日是11月17日，即將上演「沒有麥卡錫的萬聖節前驚魂」，支出法案、俄烏戰爭、美中對抗都是美國當務之急，而美國朝野陷在「川普與拜登之戰2.0」，近日眾議院可能選出新議長但共和黨內鬥問題無解，民主黨作壁上觀，朝野惡鬥會延續到明年各黨初選階段。

台灣對朝野惡鬥經驗豐富，現在可以想到的美國問題是共和黨會更壓迫減少支出法案，不給民主黨拜登選前大撒幣機會，擴張財政政策引發通膨壓力也會讓拜登支持度不升反降；另一個問題是美國大選再度被鎖定數個搖擺州上，佛州眾議員蓋茲不僅提出麥卡錫罷免案，未來更覬覦佛州州長位置，共和黨會被極端派所控制，美國府會與地緣政治可能是第四季的黑天鵝。

美債殖利率走揚帶動美元彈升，第三季起中國大陸與德國兩國成長動能轉弱，美元指數自100起漲至107；俄烏戰爭重創歐洲經濟與能源，歐元自112跌至104，美元飆升導致外資持續減碼新興市場部位。

外資賣台股，台積電成為賣壓重心，更惱人的是外資在賣，所以外資對台積電看空言論補風捉影天天更新，因為外資也不想賣在波段低點；未來外資開始回補台積電後，外資對台積電看法就會變回「台積電是世界半導體巨擘，2025年成長動能強勁等」。

台積電晶圓代工高階製程領先，但全球成熟製程產能利用率衰退，去年第2季晶圓代工漲價設新廠利多沸沸揚揚，一年半後車用與工控晶片不再短缺、德儀與英飛凌削價砍單，IDM自有新產能開出等利空衝擊，成熟製程本季與下季產能利用持續下降。

美國政府本月可能更緊縮對中國AI晶片及製造設備出口限制，中國大陸已有心理準備，華為近期轉趨低調，中芯量產麒麟9000S處理器，大陸晶片領域落後歐美四年，美國將出招管制讓中國晶片落後達十年難度大。台灣年底也將政策定義國家「核心技術」，預估包含半導體、農業、航太和資訊與通訊技術ICT等行業。

台股指數多空受到台積電股價年線攻防戰影響，新制勞退基金最大持股是台積電，內資只進不退，持續低檔吸納外資賣壓，直到美股回穩。ETF人氣增溫，投信基金募集高股息／科技／指數型ETF，ETF規模擴大使得台股低檔承接買盤穩定，8月迄今，投信基金天天買超台股，也是今年台股特色之一。