長榮看2024 供需失衡挑戰大

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長榮總經理謝惠全6日在法說會上開宗明義且心情沉重表示，海運業過去二到三年日進斗金的日子不再，2024年全球艙位供給成長9.1％，貨量成長僅有2.2％，運力的基調仍是供需失衡，2024年充滿挑戰。

謝惠全並以28字形容2024年航運市場看法：「疫後市場兩樣情，航商貨主悖著行，供需失衡價難守，高低起伏驚驚走。」

長榮法說會上同步發布9月合併營收達244.83億元，月減1.74％，年減51.22％，第三季合併營收728億元，季增8.07％，前三季合併營收為2,070.36億元，年減59.9％。

謝惠全表示，第四季為傳統淡季，運量因高通膨、高利率影響，各航線貨量普遍較往年為少，但運價持平，整體第四季營收會較第三季減少一些。謝惠全心情沉重的表示，2024年會是充滿挑戰的一年，除非發生足以扭轉供需的重大事件，例如新冠疫情，因此長榮備戰2024年。

謝惠全保守看景氣，主要基於Alphaliner預估2024年市場艙位供給成長9.1％，貨量成長僅有2.2％，運力基調仍是供需失衡，尤其歐洲線更為嚴峻，歐洲庫存去化緩慢及供給大增，今年甚至投入30艘2.4萬TEU（20呎標準貨櫃）的貨櫃船，包含年底即將交付的八艘，因此供需會更惡化。目前遠東到歐洲線一個櫃子僅有800美元，這價位已跌破變動成本，很多業者寧願不跑。

外電報導，許多業者無法承受歐洲線的破盤價格，如達飛、赫伯羅特，相繼宣布11月1日調漲歐洲線價格，可較現貨價調漲約500到1,000美元，是否漲足仍，要觀察客戶接受程度。

至於2024年美國線概況，謝惠全表示，美國貨量應該會比今年好，價錢尚未定論。

目前貨櫃海運產業市況低迷，拆船也開始加速。根據Alphaliner資料，2022全年度僅有24艘貨櫃船出售拆解，合計約2.15萬TEU，但今年到9月20日止，已有80艘貨櫃船出售拆解，合計13.35萬TEU，數量已遠超過2022全年度的拆船數。

不過，謝惠全表示，這與過去拆船高峰時期可拆卸50萬～60萬TEU仍有一段距離。此也透露著海運黑暗期尚未到來。