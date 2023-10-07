貨櫃吹寒風 法人:明年長榮獲利恐跳水

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受到2024年貨櫃海運景氣吹寒風及長榮進入交船高峰期、費用增加等因素干擾，法人認為，長榮2024年獲利將跳水，每股稅後純益（EPS）將降至2.33元，利多為每股淨值將升至212.71元，對股價有一定支撐效果。

長榮6日召開法說會，總經理謝惠全釋出2024年貨櫃海運供需失衡的保守論調，但尚未發布第三季財報。

已有本國投顧搶先估算出長榮第三季的財務數字。受惠於處分長榮航37.54萬張，處分利益62.56億元，匯兌收益、低稅率等貢獻，估計第三季EPS將達9.16元，每股淨值將升至206.96元。

第四季因步入傳統淡季，長榮營收及獲利將會少於第三季，法人估計第四季EPS將達3.42元，年底每股淨值升至210.38元，獲利高峰落在第三季，全年EPS將達17.38元。惟2024年貨櫃海運景氣低迷，謝惠全也坦言，全球運力過剩，市況供過於求。由於2024年長榮新船將再增加23艘，法人認為成本、費用大增及帳上現金大量減少利息收入下降，獲利恐跳水，保守看待長榮2024年營運，估計EPS達2.33元，2024年底每股淨值達212.71元。

謝惠全說，2024年交付23艘新船後，2025年再交20艘，2026年及2027年分別再交8艘新船。

美系外資10月初對長榮重申「加碼」評等，估長榮第三季獲利將季增100％，但目標價下修至166元。美系外資表示，長榮營運表現優於同業。