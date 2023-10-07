交屋潮 前8月使照量衝15年高

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歷年前八月 住宅使用執照核發統計

政府打炒房讓建商縮手，但今年以來的新屋落成宅數，卻逆勢創新高，內政部公布最新統計，今年前8月使用執照核發數為72,705戶，是2009年以來同期新高，顯示年底前將陸續有大批的交屋潮出現。

內政部公布8月核發建築執照、使用執照及開工件數統計。累計今年1～8月核發住宅使用執照72,705戶，年增4.15％，不僅接近2008年金融海嘯前的高峰，更創下近15年同期新高。相對的，今年前八月核發住宅建照僅97,842戶，為近四年同期新低。

內政部說明，從土地開發到興建房屋是一系列的流程，取得建照後才能開工，建物完工後會陸續申請使執照，接著辦理水電、門牌、稅籍等作業後，起造人才會去做建物所有權的第一次登記，最後才會交屋。

房市專家分析，「建照」核發主要反映當下的市場氛圍，「使照」呈現的是過去三到四年的房市狀況。今年以來建照數量量縮，主因是央行對土地融資、建築融資的管制，加上利率連升，使得建商資金籌措方面不如以往、開發成本也走高，再加上市場銷售速度放緩，導致開發商推案保守，因此建照數量放緩。不過，受惠近幾年的房市熱潮，建案已陸續完工，使得今年前八月核發住宅的使用執照重新站回7萬戶大關，顯示年底前將陸續有大批交屋潮會出現，同時也代表交屋後，建商將有大批的資金入袋。

另外，今年1～8月建物所有權第一次登記達8.9萬棟，也創近15年來新高。內政部說，使用執照核發數和所有權第一次登記這兩者的數字雖有些許落差，但方向上基本上是同步連動的走勢。

也就是說，即便目前房市偏冷，但今、明兩年，建商的營收表現還是相當可觀。即使有部分資金需先撥付早先投資土地向銀行借用的土建融，但整體來看，仍可說是開發業者的豐收年。

由於平均地權條例修法已在今年7月實施，囤房稅2.0也將上路，加上內政部正在研議防止預售爛尾機制，相關措施對建商影響都不小，因此，儘管房價仍居高不下，但後續房市是否受到影響，值得進一步觀察。