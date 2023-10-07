停車位跟漲房價 明年均價恐破200萬

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近年不僅房價高漲，停車位漲幅也很可觀，每年以6～7％幅度上漲，統計顯示，今年全台車位均價已達每個194萬元，隨著房價持續上揚的車位價，明年恐突破200萬元大關。

樂屋網調查，2017年至2019年停車位價格波動不大，全台平均每個約150～155萬元，2020年起漲幅加劇，相較近年每年房價漲幅約在5～12％之間，停車位漲幅雖然不比房價，但今年已飆上194萬元。

以六都來看，車位價格最高的台北市，車位平均價格變動不大，近年均維持在300萬元上下，其餘都會區漲幅則相當可觀，新北市2021年突破200萬元，今年已達220萬元，六年前雙北以外四都僅約100～140萬元左右的停車位，今年台中195萬元、桃園185萬元，即使過去停車位價格較低的南、高二都，也都逾160萬元。長期看，近年基期較低的雙北以外都會區房價大幅上揚，停車位漲幅也相當可觀，比起6年前，停車位價格普遍高出40～60萬元。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，近年車位價格跟著房價水漲船高，部分新建案甚至出現房價親民，但車位價格偏高的狀況，節節攀高的車位價，成為購屋族群另一項龐大的支出成本。

房地產業者指出，車位價格與區域停車位供需有高度相關，成熟商圈、停車位供給有限，車位價格更具支撐性。不過，近年有不少新興重劃區雖然公共及路邊停車位供給充裕，卻有業者為了建案順銷降低房屋單價，而提高車位價格，使得不少新建案車位價格明顯走揚。