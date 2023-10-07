趕上連假 新光三越Diamond Towers試營運搶客

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百貨龍頭新光三越插旗台北東區新型態店Diamond Towers7日起試營運，趕上雙十連假，有望吸引北中南潮流人士。Diamond Towers營業規模僅4,500坪，為新光三越全台最小店，集結兼具時髦、社交元素的保時捷電動車、Dior旗艦店、星級餐廳、人氣咖啡廳、香氛聚落、潮流選品店與頂級超市等上百個品牌，首年業績挑戰25億元。

新光三越2013年開出台南小西門之後，暌違10年開出全台第15店、北區第八店的Diamond Towers，面積只有最大的台南西門店的十分之一。稍早開箱館內品牌業種時即指出，星級餐廳與咖啡聚落占比達30％，連同一、二館串連高端名品保時捷電動車、Dior旗艦大店等占20％，加上運動潮流、選品店等三大業種，期以最小店打造出最高坪效店。

業界對DT品牌集結、坪效相當好奇，尤其是大品牌進駐小規模商場，儼然請大佛進小廟，只有百貨龍頭才能做出具彈性的商品組合。

面對台北東區百貨，包括SOGO台北三家店、微風廣場一家店，全年業績超過300億元，新光三越以最小店加入戰局，嘗試把東區百貨沒有的做出商品展現；像是Restaurant A、li teppanyaki、板前中山、夏花餐室等4家首發星級主廚共營的高端餐飲品牌，全部是新型態店，且延續新光三越信義新天地「深夜經濟」理論，營業時間因顧客需求彈性拉長，大宴小酌皆可因應變化。

此外，引進橫跨服飾、香氛、歐美飾品等五大新奢潮流選品店，打造DT為潮流人士朝聖地，包括TRENDS、ARTIFACTS、BEAMS、ARTE WHITE與10X等五大店即集結近70個品牌，高達五成獨家，加上延攬4家全台獨家香氛專賣店帶來5個首發品牌Loewe Perfumes等；且每樓皆有美型咖啡店，搭配精緻超市美麗市場位居高樓層，同步創造高坪效。