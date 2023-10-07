日工商會對台建言 籲及早解決五缺問題

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台日合作之目標與建議

台北市日本工商會6日發表2023年對台灣政府政策建言「白皮書」，延續或新增請求事項共計55項，今年最大重點包括缺工問題惡化，希望廢除／放寬外籍勞工的勞動條件限制等，另外是缺水及今後能源政策、環境問題的對策。

台北市日本工商會理事長竹田亨指出，雖然日商對台灣的投資於去（2022）年以17億美元創下歷史記錄，但投資台灣的日商擔憂所謂「五缺」的情形，特別在基礎建設方面的人力及水電。有關缺工問題，不僅是企業人才、也包括勞動力及台灣生育率，都令人憂心。

白皮書指出，台灣2022年總和生育率為0.87人，連續三年跌破1人大關，預估今後台灣少子高齡化將更加快速，因此必須盡速填補減少的勞動力。日本工商會因此請求台灣政府進一步強化引進外籍勞工的相關具體目標、擴大引進方針、建構外籍勞工能長久工作的環境等政府政策。另外，日本工商會也希望提高每人勞動生產力的有效方法，諸如建構制度允許勞工多樣化的工作型態，以及推動人力精簡與無人化等應普及到台灣社會。

缺水議題部份，日本工商會指出，台灣往年均為中南部的缺水問題所苦。除生活用水外，工業用水之供應是否穩定也令人擔心。缺水問題不僅對日商，對於作為台灣基礎產業且需大量用水的半導體產業，亦屬一大問題。為此希望政府展望中長期，能提出徹底的因應對策。

另外，白皮書也點名，台灣仍持續採取缺乏科學根據的措施，例如繼續停止進口福島縣等五縣生產的部分食品、要求附有輻射物質檢驗證明或產地證明、台灣仍於邊境對五縣食品進行逐批檢驗等。為使台灣做好準備符合加入CPTPP的高門檻條件，再次請求政府研議完全取消管制。