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龔明鑫：深化台日經貿 有信心達CPTPP高門檻

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台北市日本工商會發表2023年政策建言「白皮書」，國發會主委龔明鑫出席時表示，台積電日本熊本廠2024年絕對可以量產，台灣也有信心符合CPTPP高門檻。

北市日本工商會竹田亨表示，台積電於日本熊本設立半導體廠，今後期待在半導體的研發及生產上加強雙方合作。另外，日本工商會也希望台灣積極爭取加入CPTPP，甚至是加入印太經濟框架（IPEF）、與日本等國簽訂經濟夥伴關係協定（EPA）、FTA。龔明鑫表示，台日在半導體、生醫、高階製造和綠色產業等領域有許多合作空間，期盼台日加速簽署雙邊貿易協定，更加穩固雙方經貿關係，共同打造更堅韌的供應鏈。他有信心台灣可以符合國際貿易高標準的規範，成為下一個加入CPTPP的經濟會員體。

龔明鑫說，他9月下旬出訪日本九州，實地了解台積電熊本廠的建廠速度，實際情況「非常順利」，2024年絕對可以量產。台積電赴日投資也象徵台灣半導體製造結合日本材料設備優勢，是發揮綜效的最好範例。

另外，2024大選進入倒數百日，代表民進黨參選總統的賴清德，首度接受日本媒體專訪，在NHK播出內容中，賴清德直言，未來台日應擴大淨零轉型及經貿等全方位合作，甚至在全球產業鏈重組之際共同合作。

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