美史上最大規模召回行動！通用召修2,000萬輛汽車 原因曝光

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通用汽車（GM）安全氣囊有瑕疵恐釀成死傷，美國國家公路交通安全管理（NHTSA）要求至少得召回2,000萬輛車維修，受此衝擊，通用5日股價收跌逾2％。

通用問題氣囊來自田納西州安全氣囊供應商ARC Automotive，5月傳出爆炸意外造成二死七傷，NHTSA當時呼籲ARC主動回收6,700萬顆疑似有缺陷的安全氣囊，ARC堅稱產品沒問題拒召回。

NHTSA決定採取法律行動，尋求由法院下令強制ARC回收5,200萬個問題氣囊，已於10月5日舉行公聽會，這將是美國史上規模最大的召回行動。

通用之外，另有11家汽車製造商採ARC安全氣囊，包括豐田、特斯拉、福特、福斯、BMW、賓士、現代、起亞等，這些大廠也涵蓋在NHTSA要求召回範圍內。

通用因ARC安全氣囊出包，六年內已五度召修旗下汽車。最近一次在今年5月，召回近100萬輛雪佛蘭（Chevrolet）和別克（Buick）休旅車，起因於3月時一名密西根州婦女車禍受傷。

通用聲明指出，該車廠認為NHTSA目前提出的證據和數據，並非通用展開召回行動的依據，而是出自再三謹慎考量。

受到通用預計召修2,000萬輛車消息的衝擊，通用5日股價收跌2.4％，報30.31美元。

ARC安全氣囊因有爆炸傷人之虞被要求大規模召回，讓人聯想起曾為全球最大汽車安全氣囊製造商的日本高田（Takata），該公司也因深陷氣囊瑕疵醜聞，召回問題車輛多達4,200萬輛，最終不堪召修成本落得破產下場。