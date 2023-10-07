受不了又貴又缺 傳OpenAI擬打造自家AI晶片

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路透引述消息人士說法指出，一手打造聊天機器人ChatGPT的OpenAI公司正在研擬打造自家人工智慧（AI）晶片的計畫，並評估潛在的收購目標。

據悉，OpenAI經過近期內部討論，尚未做出最終決定。不過，該公司至少從去年開始就在研究多方選項，希望解決AI晶片短缺的情況。這些選項包括打造自家AI晶片、與輝達（NVIDIA）等晶片商進一步合作，以及拓展輝達以外的供應來源。OpenAI目前不願對此作出評論。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）將取得更多AI晶片視為公司優先要務，他曾公開抱怨由輝達主宰的圖形處理器（GPU）市場供應短缺。

奧特曼曾提到，希望取得更多晶片出於兩大考量，一是運作OpenAI軟體的先進處理器短缺，另一則是執行AI產品的硬體相關成本「貴得驚人」。

自2020年以來，OpenAI在金主微軟建構的超級電腦上開發自家生成式AI技術，該超級電腦包含1萬顆輝達GPU。

對OpenAI而言，執行聊天機器人ChatGPT成本相當昂貴。根據投資機構Bernstein分析師拉斯岡（Stacy Rasgon）估計，每次詢問耗費成本約0.04美元。若ChatGPT詢問增加至谷歌搜尋的十分之一，初期需要價值481億美元的GPU以及一年約160億美元的晶片才能維持運作。

OpenAI打算加入Alphabet的谷歌、亞馬遜等科技巨頭開發自家AI晶片的行列，藉由在設計晶片掌握更多主導權。

目前尚不清楚OpenAI是否會推動打造客製晶片，但業界資深人士透露，如果真要如此，這將需要龐大的投資，而且即便OpenAI投入資源，也不一定保證研發成功。

此外，若是收購一家晶片公司，有望加快建造自家晶片的速度，一如亞馬遜2015年買下Annapurna Labs。