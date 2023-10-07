9月全球糧價指數持穩

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聯合國糧農組織（FAO）6日公布，9月全球糧價指數持穩無明顯漲跌，主要是糖價雖因亞洲產區歉收而飆漲，但被植物油、乳製品、肉類價格走跌抵消。

FAO的9月糧食價格指數平均121.5點，與8月上修後的121.6點（初值121.4點）相差無幾。9月指數相較去年同期跌10.7％，與去年3月、即俄烏戰爭爆發後觸及的歷史高點相比，跌幅24％。

9月糖價因印度、泰國等亞洲產糖大國歉收狂飆，FAO糖價指數相較8月躍升9.8％，來到2010年11月以來的13年高點。糖價大漲係因聖嬰現象引發極端氣候，恐使全球供給吃緊，今年咖啡、可可等大宗商品因此漲價。

穀物價格指數較8月漲1％，係受玉米價格勁揚7％拉抬。市場對巴西玉米需求強勁、阿根廷產區因乾旱出口銳減、美國駁船運費大漲，導致9月玉米價格走高。但拜俄羅斯供應充沛所賜，上月國際麥價跌1.6％。而8月飆漲近10％的稻米，9月進口需求下滑，價格反轉下跌0.5％。

在棕櫚油與葵花油領跌下，9月植物油價格指數月跌3.9％。乳製品價格指數月跌2.3％，已連跌9個月，歸咎於全球需求黯淡及主要產區庫存過多。豬肉、禽肉和羊肉齊跌的緣故，肉類價格指數跌1％。

FAO最新穀物供需報告預測，今年全球穀物產量從前估值28.15億噸，微幅上修到28.19億噸，比去年高0.9％。

FAO指出，之所以上調今年全球穀物產量預測，是受到歐洲糧倉俄羅斯和烏克蘭氣候條件持續有利種植，收成展望正面的影響。