白宮傳已著手籌備11月習拜會

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亞太經濟合作會議（APEC）峰會11月中旬將在美國舊金山登場，外界關注中國國家主席習近平是否出席並與美國總統拜登舉行場邊會晤，這也將是兩人第二度面對面會談。外媒引述華府官員表示，相當確定習、拜兩人會碰面，且美方已在著手籌備，與中方正在舊金山尋找適合的會晤地點。

綜合外媒6日報導，美國「外交政策」雜誌日前引述多位美方知情外交官報導，中國外長王毅將在10月稍晚訪問華盛頓，為習近平與拜登會面準備。

華盛頓郵報5日引述匿名官員說法指出，「相當確定習拜兩人會碰面」，雖然雙方還沒正式公布，但美方正在開始著手準備。另有美國政府官員證實，未來幾周內王毅將訪問華盛頓，屆時將進一步確定雙方領袖會面計畫。

對此，白宮國家安全委員會發言人美東時間5日表示，雖然拜登期待與習近平見面，但目前尚未得到任何證實。中國駐美大使館發言人發聲明中表示，兩國仍保持交流，並需擴大真誠合作。

智庫亞洲社會政策研究所國際安全及外交部門副主席Danny Russel表示，中美領袖都希望穩定關係，避免國際危機或爭端影響國內局勢，但是他們都不願做出實質的讓步，因此不論會談有任何「鎮定」效果都只是一時。

2021年初拜登就任總統後，曾經五度與習近平舉行通話或視訊，唯一一次面對面會晤是去年11月在印尼峇里島舉行的G20峰會。會後雙方都強調當面溝通的重要性，並希望美中關係重回正軌，但今年2月，拜登下令擊落中國間諜氣球後，雙方關係再度急凍。

直到6月開始，美國國務卿布林肯、財長葉倫、氣候特使凱瑞、商務部長雷蒙多多位高層官員陸續訪中，兩國關係才稍見緩和。此外，白宮國家安全顧問蘇利文9月在馬爾他與王毅碰面，也被視為是為「習拜會」鋪路。