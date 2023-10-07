陸房市寬鬆 中長期待觀察

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大陸重點50城近一年來新房成交面積走勢

大陸積極推政策穩房市，9月份各地累計推出房地產調控政策高達175次，創下歷史新高，其中以「認房不認貸」最多，惟成績不如預期。專家表示，大部分城市的寬鬆政策已「出無可出」，目前行業面對的並非簡單的資金問題，而是人口結構、民眾收入等因素，且中長期難以出現明顯反彈。

澎湃新聞6日報導，儘管9月是大陸房地產歷史上推出政策次數最多的一個月，但中指研究院數據顯示，重點50城新房當月成交面積僅877.02萬平方公尺，還較8月下滑43.5％。今年3月開始，重點50城新房成交面積一路下滑，9月成交面積更不足3月的三分之一。

中原地產首席分析師張大偉指出，從7月24日中共中央政治局會議開始，房地產政策進入密集推出期。自大陸住建部等三部門聯合推動落實購買首套房「認房不認貸」政策後，8月下旬開始，「北上廣深」四大一線城市分別在8月31日和9月1日發布「認房不認貸」政策，截至目前已有超過60個城市明確執行「認房不認貸」政策。

此外，廣州、天津、西安、廈門、蘇州、長沙、成都等城市減少了限購區域，南京、合肥、濟南、青島等二線以下城市全面取消限購，各地落實差異化限貸政策，公積金支持政策仍是各地因城施策的主要手段。而且大部分城市在9月還多次推出房地產寬鬆政策。

張大偉表示，「從全國來看，大部分城市寬鬆政策已經出無可出」。目前房地產業面對的並非簡單的資金問題，拿地、銷售、客源、貸款乃至同質化產品競爭都存在壓力。從目前監測的數據來看，多個城市利率均出現了輕微的變化。但目前購屋是收入穩定問題，疊加人口結構問題，仍影響房市的穩定。

張大偉指出，對於北京等一線城市來說，「認房不認貸」政策主要影響的是剛性改善家庭，官方後續若無推出郊區限購鬆綁、剛需首套房利率降低等政策，市場可能在10月後繼續調整。整體來看，未來房市走勢依然看政策，只要京滬深政策持續寬鬆，市場成交會短期活躍，但中長期很難出現明顯的反彈。