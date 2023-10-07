陸十一檔期票房 遠遜預期

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出乎先前預料，大陸黃金周電影票房恐創五年來次低水平。相關平台統計，大陸「十一」檔期電影票房總計約僅突破人民幣（下同）28億元，近年來只優於去年的15億元，遠遜於疫情前2019年的44.6億元。

綜合燈塔、貓眼專業版等電影票房資訊平台，截至長假最後一天（6日）下午，大陸「十一」檔期新片總票房突破28億元，遠超去年的14.96億元總票房成績，但復甦力度不如預期。

2019年～2022年，大陸「十一」黃金檔期票房成績依序約為44.6億元、39.6億元、43.8億元及14.9億元，今年外界原先看好在疫情解封後的黃金檔期票房反彈，此前多家券商認為票房可能在40億～50億元，光大證券更估逾70億元，但最終成績顯然遠遜外界預期。

包括多檔電影的票房預期不斷下修，「堅如磐石」從24.6億元下調至16.7億元，「前任4：英年早婚」從15.92億元下修至9.89億元。

綜合陸媒6日報導，對於今年黃金周電影票房冷淡，有觀點認為，沒有出現超高票房的「爆款」電影，票房最高、張藝謀執導的「堅如磐石」截至6日下午票房還不足10億元。

另有業界人士表示，今年暑期檔的電影已經在一定程度透支了觀眾的熱情。華鑫證券報告也指出，「十一」檔影片未能延續暑假檔熱度，主要是影片未出現口碑帶來的票房逆襲。

大環境也是最主要因素，多數觀點認為，今年解封後的十一長假，多數民眾都選擇外出旅遊，導致觀影需求下滑，多數人旅遊之下也讓電影宣傳造勢程度有降低。另外，十一長假也與今年大陸主場舉辦的杭州亞運會強碰，由於大陸代表隊在多數賽事上有競爭力、在獎牌榜上一枝獨秀，讓不少民眾選擇觀賽代替觀影。