港股回購潮洶湧 騰訊居首

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2023年以來香港股市表現疲弱，多家港股上市公司為提升估值，紛紛大力回購股票。陸媒統計，截至9月28日，回購金額達港幣809億元，約占2022年全年回購金額的79％。截至10月4日，年內恒生指數、國企指數分別累計下跌14.64％、13.92％。

證券時報報導，Wind統計，2023年以來，共有156家港股公司出手回購。從回購金額來看，「股王」騰訊年內86次回購，回購金額合計港幣313.6億元，占港股總回購額的39％，冠絕港股。其次是友邦保險，共135次回購，回購金額港幣201.8億元，占總回購額25％。上述兩家公司合計就占到總回購額的64％。

然而，156家出手回購的港股公司「虧多賺少」，僅41家公司回購均價低於現價。其中，帳面虧損最多的是友邦保險，回購均價為港幣80元，9月28日收盤價為港幣62.9元，帳面虧損港幣43億元。其次是騰訊，帳面虧損港幣36.4億元。

恒生指數公司稍早表示，2022年高階企業的股份回購趨勢一直延續到2023年，預計2023年度回購金額可能達到港幣929億元，是前五年年度平均的3.9倍。至於高水準的回購金額，可能反映企業認為其在香港上市的股票被低估，促使其「逢低買入」。