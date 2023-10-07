鋰價下跌有利新能源車商

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上期簡單回顧了第三季市況，也講解了兩項風險因素，今期和各位分享一下第四季的部署焦點。

一如上期提到要點，我們認為在現況下，全球大型股較具優勢。全球大型股年初至今已累積一定漲勢，不過估值未有大幅向上，參考MSCI環球成熟市場指數，股市的預測市盈率仍處於10年平均。

另外，孳息率上升令投資級別債（Investment grade bonds）更具吸引力。聯準會或維持目標利率於高位，加上年初債務問題暫時解決，財政部大量發債抽走資金，預期加上供求因素令債息持續攀升。債息上升令資產價格波動，但同時製造入市機會，2年及10年期美國國債孳息率已攀升至2008年以來最高水平。

較保守的投資者或有短期資金需要的，可選短年期債，以減低價格風險及把握較高利率；較進取或投資年期較長的可逐漸增配中長年期債，減低再投資風險及捕捉減息帶來的潛在債價漲幅。

年初，我們提到日本是可考慮的亞洲股市之一。日經平均指數年初至今雖已上漲約20％，但預測市盈率約為21倍，和長期平均相約，企業盈利持續獲上調。另外，日圓兌美元持續創新低，有利日本企業出口，中長線企業或受惠於溫和通膨，企業管治改革等。看淡日圓兌美元的話，可考慮匯率對沖類別。但若日本央行扭轉貨幣政策，日圓仍有機會上升。

雖然歐美或維持高利率，但部份新興市場率先進入降息週期，以支撐經濟。年初我們提到可考慮分散部署亞洲市場，因為區內不乏高增長國家，而且跨國企業分散生產線有望帶來增長。

印度和越南兩地採用寬鬆貨幣政策，支持經濟。印度10月維持利率於6.5％不變，是連續第四次未有修定利率，而越南自年初起已多次降息。巴西及智利也進入降息週期、股市估值吸引，但拉美和原材料相關性較高，股市較為波動。

中港方面，中秋十一長假期進入尾聲，在過去一周市場並沒有太多市場消息傳出。因此，我們在此與各位分享與新能源汽車有關的產業。在進入主題前，先與讀者重溫新能源汽車的成本來源。

市場統計資料顯示，電池占總成本約40％～60％，為新能源汽車組成結構成本最高的部分。目前電動車的主流電池材料類型為鋰離子電池，而鋰電池的其中一項材料為碳酸鋰，我們今次就集中討論鋰化合物。

自去年新能源汽車爆發性需求帶動鋰資源需求大幅上升後，碳酸鋰價格曾一度上漲至每噸近人民幣60萬元（下同），但隨著市場增加開發及新源能汽車爆發期的過去，碳酸鋰價格展開跌勢。截至9月27日，中國電池級碳酸鋰99.5％價格由年初的每噸51.9萬元，降至每噸16.7萬元。但此水平已跌低過不少碳酸鋰企業的生產成本。

其中，包括港股中的贛鋒鋰業，根據其2022年全年業績，碳酸鋰每噸銷售成本為約15.5萬元。如扣除營運成本後，銷售每噸總成本則上升至17萬元，以上水平被市場形容為贛鋒鋰業的盈利分界線。贛鋒鋰業目前持有現金等值遠高於近年水平及有領先行業的生產量，可在資源價格回歸常態的過程中為公司提供支撐。

整體上，鋰資源經歷去年供應大幅上漲後，目前處於供應過剩階段，鋰資源價格下滑至生產成本水平，或需等待高成本產能淘汰後，供需回復平衡，價格才有望回穩，目前資源價格仍未出現止跌回穩跡象。雖然鋰價下跌對鋰生產商不利，但對於新能源汽車方面則有降本之效。