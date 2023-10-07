利變壽險 今年難賣破3,000億

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近年利變型保單新契約保費變化

美國聯準會（Fed）持續維持高利率，壽險美元保單宣告利率再怎麼調也跟不上美元利率，過往被視為主力保單的利變型壽險，今年明顯失靈，至8月底新契約保費僅1,822億元，年減逾2成，估計全年利變壽險恐難賣超過3,000億元，應會創2014年以來新低。

今年以來美國仍持續升息，目前利率維持5.25％到5.5％，拉高市場對於美元投報率的期待值，但壽險業今年以來保單宣告利率調整幅度相對保守，6月好不容易因新保單推出，美元保單最高拉到4％，但到10月未有任何一家壽險突破4％以上，宣告利率的調幅難敵美元定存、美債利率拉升速度，導致保戶對利變型壽險興趣大減，銀行通路今年也轉賣美元債券，投資人資金多從保單轉往債券，排擠到利變型壽險資金動能。

如銀行通路去年前八月銷售保單業績達3,003億元，其中約有近半是利變保單，今年前八月銀行通路保單業績僅1,684億元，衰退近44％。

前八月利變型壽險新契約保費只有1,823億元，較去年同期減少487億元或21％，去年前八月已賣逾2,000億元，今年罕見到8月還賣不到2,000億元大關，距離年底僅剩4個月，但美國還未確立暫停升息的時間點，美債殖利率也仍在高檔，預估今年利變壽要賣超過3,000億元難度高，恐為2014年以來的新低。

觀察利變壽每月的銷售變化，是自去年10月開始下滑，因美國大舉調升利率，單月開始賣不到200億元，去年10月僅賣出181億元，今年前六個月雖已回到單月賣200億元以上，但因美再度升息，7月銷售再下滑，單月僅賣184億元，8月也只賣190億元，年減61億元或24％。

壽險業者表示，利變型保單要回溫，唯有等美債殖利率出現較大幅度的下降才會有機會，因美將持續維持利率在高檔一段時間，預估回溫時機不會來得這麼快，今年各家壽險公司利變型保單衰退是普遍現象，多衰退2～3成，其中來自銀行通路衰退較多，自家業務員銷售沒有少那麼多，主要是利變壽仍有保障成分，且相較於美債殖利率波動，宣告利率起伏沒這麼大，有保障需求的保戶還是會投保。