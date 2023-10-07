利變年金全年銷售恐創歷史新低

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今年宣告利率調整不如預期，利變壽險因是主力保單且有美元計價，買氣仍有一定支撐，但利變年金則直接受到宣告利率影響，前八個月中有七個月單月賣不到10億元，累計1到8月利變年金新契約保費僅56億元，今年恐怕賣不到百億元，應為史上新低。

早期利變型年金險曾是壽險公司最暢銷的保單，在2008年～2013年期間年年熱賣超過千億元，最高曾一年賣超過3,000億元，曾是短年期儲蓄險的替代商品、資金停泊熱門商品，為避免壽險業拿保單與定存競爭、吸收過多短期資金，金管會幾波強化監管後，利變年金險銷售約在2016年後開始下滑，但每年仍幾乎賣超過500億元以上。

但去年開始，遭遇到美聯準會大舉升息影響，壽險公司宣告利率調整保守，尤其利變年金既不是主力商品、宣告利率又普遍不高，最直接受到衝擊。自去年2月開始，利變年金單月就賣不到20億元，今年前八月中僅有1月賣約10億元，之後七個月單月皆只賣8~5億元，甚至有三個月只賣5億元。

8月利變年金新契約保費為6.4億元，年衰退高達57％，前八月新契約保費也僅有56億元，較去年同期128.7億元，年減73億元或57％。相較於2018年～2021年每年銷售400~500億元，去年利變年金銷售僅賣出179億元，今年至8月的新契約保費直接比去年「腰斬」，宣告今年銷售將比去年差，甚至難賣超過百億元，應為史上首次利變年金賣不到百億元的一年。

過去利變年金險最高曾佔當年新契約保費的2成～3成，至2014年以後已下降到4~8％，而在去年受到美國升息影響賣氣急凍，占比再下滑到只剩2％，今年到8月更只有1％，顯示近年利變年金險銷售逐漸式微。