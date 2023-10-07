新台幣周線 終止連三黑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國慶連假前股匯雙漲。新台幣本周上演戲劇性反彈，本周初一度重貶，盤中直接貶至32.435元波段新低，但隨中央銀行總裁楊金龍赴立院備詢後，央行在32.4元左右嚴密防守，新台幣兌美元匯價因而翻揚，本周收在32.207元、升值5.4分，距離32.2元僅一步之遙，匯價連三升，周線也終止連三黑，連假前市場轉趨觀望，總成交量縮小為13.275億美元。

匯銀主管表示，台股6日小漲作收，外資賣超35.12億元，早盤也繼續小幅匯出，進出口商偏向觀望，但隨美債殖利率下滑，美元指數連二日回落下，新台幣上午震盪偏升，而午後外資轉為匯入，帶動新台幣升幅擴大，本周匯價升值6.1分或0.19％，周線睽違三周再次翻紅。

據央行統計，本周主要亞幣升貶互見，菲律賓披索升值0.62％最強，其次為韓元升0.4％、星幣升0.35％、日圓升0.3％、新台幣升0.19％；馬來幣貶0.17％、泰銖及印尼盾各貶0.53％、0.58％，而人民幣持續休市。

匯銀主管坦言，「這幾天都是老大（央行）說的算，市場急劇往哪方向跑，其實有不可抗力因素！」，且本周是國慶前最後交易日，就經驗來看，匯率通常升值機率高，新台幣周線收紅符合市場預期，在國慶日前順利交出漂亮成績單。

但匯銀主管認為，「下周匯市恐不會如本周平靜」，下周一、二國際匯市都會開盤，加上下周台灣僅三個工作天，交易相對集中，可預期波動將加劇，整體就看全球匯市走向，連假後新台幣上下震盪加大，預料在32.1～32.33元間測試，但央行在32.4元左右加強防守很明顯，「央行已經畫好線了」，加上短線沒有能量出來，預期新台幣也不會持續破底。

另有外匯交易員分析，後續就看美元及人民幣走勢，尤其大陸將結束長假開工，人行對於人民幣管制是否維持積極或是放鬆，將是人民幣能否持穩關鍵，也牽動整體亞幣方向；而美元近期續強，主因美債殖利率走升，美國經濟仍優於其他國家，資金持續往美國靠攏，在其他國家經濟尚未顯著復甦前，美元獨強仍是趨勢。