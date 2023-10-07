愈跌愈買 資金湧入長債ETF

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近一季跌幅逾1成的債券ETF基金

資產管理業者從今年初就喊出債券投資甜蜜時點已到，不料9月美國聯準會暗示高利率會再持續一段時間，美國10年期公債殖利率不斷飆漲，長債ETF基金淨值持續下探，先搶進的壽險法人與散戶全都套牢，但大家堅信只要降息，債券價格一定漲，因此債券ETF近期成交量不減反增，推升整體規模持續增加。

債券ETF基金規模今年初開始，在壽險法人帶頭買進下明顯逐月增加，根據投信投顧公會統計至8月止，境內投信基金規模今年以來大幅增加1.17兆元，其中有超過4成來自債券ETF基金貢獻，共增加4,840億元，其中，壽險業者增持部位在今年上半年就高達1,708億元。

據了解，壽險業者主要買進新台幣計價的長年期美國公債與投資等級債ETF基金，既可省下避險成本，又能享受美債高利率的收益，但近期由於美國10年期公債殖利率飆漲，拖累長年期公債ETF基金表現，統計近一季跌幅超過1成的債券ETF基金，全都是美國長年期公債ETF基金，更有多檔基金淨值創下掛牌以來新低，因此包括從年初就開始買進的法人與下半年開始搶進的小資族可能多數套牢。

投信業者表示，美國距離降息剩下最後一哩路，雖沒料到這段路程比預期來得長，但有二大原因，讓資金仍持續湧入長債ETF，打算逢低布局，一是壽險業者避險成本仍高，仍有極大投資國外債券的需求，二是未來美國降息的機率仍高，因此只要逢低都可見債券ETF基金有強勁買盤湧入。

不論以近一周或近月成交量來看，排名前十大的所有股債ETF基金中，有數檔美國長天期或投資等級債ETF基金，可見近期價格的修正提供的買點，獲得不少長線資金認同，預期債券ETF基金買氣在升息尾端，仍可望吸引長線資金進駐，整體規模在年底前可望衝至最高峰。