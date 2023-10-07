統籌稅款收入 前三季達成93％

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依財政部最新公布的中央統籌分配稅款收入情形，至9月底累計實際收入新台幣3,277.59億元，達成率逾93％；其中，普通統籌分配稅款達成率同樣也超過93％，意味地方政府明年相當有機會獲第13次「紅包」。

中央統籌分配稅款主要來源包括所得稅10％、營業稅扣除統一發票預算後的40％，以及貨物稅的10％。土地增值稅在縣（市）徵起收入的20％。

國稅的部分，預算數為3,467.74億元，實際收入3,255.43億元，達成率已經達93.88％，其中今年的營業稅受惠於今年消費力旺盛，達成率最高，已經達到96.21％；而所得稅則是已經達到92.79％。

屬於地方稅的土增稅，今年房市轉趨平淡，收入22.16億元、達成率僅54.3％，比起前三年的同期達成率達7成至8成，相對較低。

中央統籌分配稅款，分為普通統籌分配稅款為94％，按公式及比例分配給地方以及特別統籌分配稅款6％，供為支應受分配地方政府緊急及其他重大事項所需經費，經主管機關報請行政院核定後，通知受分配地方政府納入預算。

根據財政部公布的執行情形，普通統籌分配稅款達成率已經達93.39％、特別統籌分配稅款也達93.88％。

普通統籌分配稅款會依據每年的通知分配金額，按12個月平均撥付給地方政府，如果當年度稅收執行情況良好，實收數超過預算數，財政部會在隔年1月中旬預算整理期間結束後，加發第13次「紅包」給地方政府。