STTR將上路 跨境關係人交易恐增稅

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OECD發布支柱二應予課稅原則（STTR）多邊工具給各國簽署，以利修改各國租稅協定內容，會計業者表示，一旦各國採納該規則修改相關租稅協定，關係企業間支付跨境費用如利息、權利金與服務費等，將可能被提高扣繳稅款。

應予課稅原則（STTR）是OECD全球最低稅負制整體方案中重要的全球反避稅工具，確保跨境關係人交易要承擔最基本的整體稅負。

由於台灣的租稅協定國有許多列在70多個發展中國家清單，例如印度、印尼、馬來西亞、泰國與越南，不排除未來這些國家會徵詢我方意見，要納入STTR條款。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，跨國企業經常透過設立在全球各地的關係企業進行各項交易，包括在各地拓展市場、建立集團供應鏈，或成立集團資金中心和智財中心，因此常有跨境關係人支付。

現狀下，所得來源國由於受到租稅協定條款限制，只能對這樣的所得徵收較低的扣繳稅，未來一旦更新租稅協定納入STTR條款，所得來源國可以對不足9％的部分追稅。

例如，甲集團在低稅的A國設立資金中心，借貸給B國子公司，當B國子公司支付利息給A國公司時，根據AB兩國租稅協定，B國只能對這筆款項課徵5％扣繳稅，對於取得這筆收入的A國公司來說，根據A國稅法只適用1％稅率。

但若兩國的租稅協定中加入STTR條款，那麼B國不只可以徵收這筆5％的稅款，另外還增加了3％（9％-5％-1％=3％）的稅源，因為在STTR規則下，當居民國稅率低於9％，來源國就有機會對不足9％的部分補充課稅。

會計業表示，新增的課稅權不會立即產生，目前STTR MLI已經開放給各國簽署，但未來尚需經過各國簽署、核准、交存及生效等各項程序，才會對既有的租稅協定產生修改的效果。