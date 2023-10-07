新車助陣 和潤裕融業績進補

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汽車金融雙雄9月營收

國內新車市場優於預期，汽車金融雙雄9月營收續攀高峰，和潤在8月飛越25億元大關後，9月增至25.54億元，年增29.71％，續寫單月新高，且連續第八個月年增逾20％；裕融9月營收35.5億元，年增13.89％，除續創同期高，也寫單月第四高。

和潤及裕融前三季營收各為209.88億元、308.75億元，較去年同期分別成長26.73％、15.39％，已超越去年營收9成，今年營收皆可望再創新高。

裕融6日同步公告自結獲利，9月稅後純益5.94億元，每股純益1.05元，為今年單月獲利第三高，累計前三季稅後純益52.51億元，年增17.3％，每股純益9.3元，單月及前九月獲利皆創同期新高。

和潤表示，今年營收成長動能持續強勁，以地區別來看，9月台灣營收較去年同期成長31％，大陸營收則年增21％。展望第四季，進入傳統資金需求旺季，和潤持續擴大分期業務版圖，滿足市場對多元產品的需求。

此外，和潤今年進軍東南亞市場，入股柬埔寨汽車租賃公司Ly Hour Leasing PLC（李華租賃），營運團隊8月底進駐，預計年底前完成交割手續，將開始貢獻收益。

裕融前三季每股純益9.3元，裕融分析，除汽車分期等業務持續穩健，新鑫等轉投資公司獲利也同步成長。搭配集團持續布建結合人、車、生活的MaaS移動生態圈，後續各項投資效益顯現，將成為下一波業績成長動能。