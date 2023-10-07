漢來飯店打造環島旅遊鏈 朝IPO邁進

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歷經十年設計規劃及疫情考驗，台北漢來大飯店7日起對外營運，12月12日正式開幕，漢來飯店事業群總經理林子寬表示，漢來飯店跨足休閒度假飯店市場，3月向台壽保取得日月潭日月行館承租經營，將斥資逾11億元換裝並將以「漢來日月行館」品牌搶攻頂級旅宿商機，三館串起環島旅遊鏈，俟三至五年後，台北漢來飯店與漢來日月行館損平，將啟動IPO計畫進軍資本市場。

台北漢來飯店位於南港經貿園區核心，向台肥承租建物，斥資近60億元裝修，打造結合綠建築及智慧奢華概念的五星級飯店，地下4層、地上26層，有425間客房、6間餐廳，及最大容納1,200人的國際宴會廳、5間多功能會議室及交誼廳。有全台唯一天空森林戶外禮堂、全台飯店最大健身房與三溫暖設施的國際俱樂部等，未來配合立體空橋連接南港展覽館1館與Lalaport，串聯台灣最大會展中心與複合式購物地標，搶攻商務及觀光旅客商機。

林子寬表示，台北漢來飯店定位為國際商務會展型飯店，75％為商務客、25％為休旅客，國際客占75％、國人25％，首年營運平均房價目標7,500元、平均住房率目標75％，營收目標16億至17億元，目標三年損平。

漢來美食總經理林淑婷表示，漢來美食在台北漢來飯店的6個餐廳加宴會廳，首年營收加總目標為11億元。婚宴起桌價22,800元至33,800元。自9月開放預訂至今，已收單桌數逾3,000桌，客人多預訂32,800元的桌席。

漢來日月行館改裝後有93間面湖全景套房，並有一湖景Sky Lounge，預計明年春季以全新面貌開幕。林子寬表示，漢來日月行館年均房價目標2.5萬元、年均住房率85％。若達標，將是全台旅館飯店天花板。