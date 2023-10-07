資策會 奪全球百大科技研發獎

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資策會資安所研發的「ICSentry工控資安威脅分析平台」，勇奪全球百大科技研發獎。資策會副執行長蕭博仁表示，繼IT（資訊科技）及OT（營運技術）等領域先後獲獎，希望明年度CT（通訊技術）領域能再得一座獎。

經濟部6日舉辦「創新科技 榮耀國際 2023 R&D100 Award（全球百大科技獎）」獲獎記者會，台灣創新科技囊括12個獎項，獲獎數居全球第二。繼去年度IT資安獲獎後，資策會今年再以「ICSentry工控資安威脅分析平台」獲獎。

ICSentry工控資安威脅分析平台，主要針對工控場域和產線，研發網路多層次人侵偵測解決方案，在不影響生產線穩定及安全的情況下，辨識惡意行為及可疑流量，尤其是非加密的工控協定及阻擋跨網段的連線行為，整體而說，該平台針對異常行為監控、威脅攻擊偵測及滲透測試等功能進行部署。

根據IBM年度資安報告「X-Force威脅情報指數」觀察，全球製造業已連續兩年成為勒索攻擊最多的行業，亞洲區有一半的攻擊事件瞄準製造業。

資策會副執行長蕭博仁指出，台灣製造業有很多隱形冠軍，當導入數位轉型時，不免受到勒索軟體、駭客竊取資料、或是殭屍軟體等攻擊，平均每日損失甚至以億來計算。他認為，數位化的過程中，資訊安全最為重要。

這也是ICSentry工控資安威脅分析平台的優勢，可揪出供應鏈、智慧工廠等工控系統的惡意行為，避免關鍵資產受到損害。該平台的優勢有四，首先可協助業者做資產盤點，落實場域的可視性，其次，可揪出非法的連線，第三，透過長期監控，提供即時風險告警。第四，提供滲透測試，依供應鏈所需，提供模擬入侵的演練。

資策會資安研究所組長黃鼎傑博士指出，該平台的模組已經技轉給多家系統整合商、資安業者、顧問業者。並與製造業、自動化產業、資安廠商，共同協作發展多種整合功能的工控資安方案，例如，智慧工廠資安監控戰情系統、工控分析串接資安管理平台、OT資安防護加值方案、工控AI威脅偵測擴增模組等。