台灣大拚淨零 發行首本TCFD報告書

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台灣大哥大6日發表首本「氣候相關財務揭露報告書（TCFD報告書）」，並採今年8月獲亞洲第一家以「控制升溫在1.5°C」情境通過SBTi審查2050年的淨零路徑，嚴格以IPCC AR6各種情境計算，訂定短中長期的財務衝擊與成本分析，以應對全球氣候變化帶來的升溫挑戰。IPCC AR6指的是聯合國跨政府組織「政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）」的第六次評估報告（AR6）。

台灣大預估2030年前，將投資百億元發展綠電及碳費、減碳等因應，大步邁向2050年淨零排放目標。面對全球綠電供不應求，台灣大於2020年布局綠電採購，以20年長期購電合約鎖定優惠綠電價格，推估至2040年將節省至少14.5億元的電力成本。

台灣大並運用ICT核心能力，推動「綠巨人計畫」，協助企業「碳盤查」、「能源管理」，推估至2040年可為企業客戶減少4.6億元的電費，將低碳商機效益最大化。未來台灣大也將通過發行綠色債券，投入再生能源可視化系統建置，智慧化追蹤、演算再生能源使用量等智慧節能設備，具體提升能源效率並減少碳排。

台灣大董事長蔡明忠強調，人類正處於全球氣候變遷的關鍵時刻，必須加快腳步實現淨零，新潔淨能源的開發亦至關重要，台灣大全力支持中研院「淨零科技研發產研合作」，加速學界開發再生能源開花結果。目前團隊已成功將天然氣中的甲烷，透過「去碳燃氫」的技術提取出氫，並與小型實驗發電機組串接正式發電，未來也將持續測試擴大發電能力，同時投入地熱能和海洋能的研究。

台灣大2022年TCFD報告書，不僅以「董事會」為最高指導單位，「永續發展委員會」更率業界之先，由蔡明忠親自擔任召集人，與五位獨立董事擔任委員，督導轄下包含由總經理擔任副主委，各事業群最高主管擔任委員的「永續發展小組」以及由技術長擔任主委的「環境管理小組」，以嚴謹的治理架構層層檢核、回報，由上至下全面整合協調。

台灣大不僅於2022年成立再生能源專責部門，更明定所有高階經理人需自定2～3項ESG指標，納入年終檢核，並與薪酬連動。倘各經理人年度設定ESG目標全數未達成，得視狀況就當年度考核調降等第或薪酬。2022年，台灣大共計13位高層主管之年終績效評估，與23項氣候變遷指標連動。