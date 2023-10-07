三陽：現代年銷量上修至2.2萬輛

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國內汽車市場熱絡，各廠接連上修今年銷售目標，三陽旗下汽車總經銷南陽實業二度上修現代（HYUNDAI）年銷目標至2.2萬輛，上修幅度18.92％，將較去年同期成長42.86％，可望創品牌在台銷售新高。

南陽副總詹醒昇表示，6月上修現代年度銷量至1.85萬輛後，隨著前三季銷量已接近1.7萬輛，看好第四季銷售仍將熱絡，因此再上修今年銷量。

今年續強化導入休旅車款TUCSON車系，6日推出全新TUCSON L Shadow，限量配額僅200輛，詹醒昇指出，TUCSON車系持續熱銷，TUCSON L油電車款目前有4,500張待交車訂單，等車時間需約五個月。

隨著產品定位明確，各車款都有不錯的銷售成績，如國產MPV CUSTIN，每月領牌穩定維持在500～600輛，累計前三季領牌已突破5,000輛，待交車時間約三個月。

詹醒昇表示，為滿足市場需求，將積極導入新能源車款，規劃第四季導入KONA大改款電動車，預期年底前開始預接單，另隨著政府積極發展氫能源車，一旦明確法規出爐，也將申請示範運行，可望於明年3、4月導入氫能巴士示範運行。

南陽也看好國內商用車市場，詹醒昇指出，在品牌站穩3.5噸級距後，年底前將引進MIGHTY新5噸產品線，搶攻區域型物流業市場，推升現代明年銷量。

隨新車銷量提升，南陽今年投入2億元進行全台據點升級，預計明年首季完成展間升級計畫。