南亞環保再生品牌 前進TITAS

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南亞纖維事業部偕旗下環保再生品牌「SAYA餘創」，將於17日登場的第27屆台北紡織展（TITAS），展出獨創BPA-Clear低雙酚A回收絲，低碳節水兼具鮮豔度、色牢度的CHROMUCH原著色絲，以及在OneHub概念下開發有利封閉式循環的回收聚酯產品。「SAYA餘創」已與國際品牌合作，打造2026 FIFA世足賽球衣。

南亞纖維以創新CHROMUCH專利紡絲技術，不僅染色製程節省97％用水、78％碳排，並提升色牢度在4級以上，有多種顏色可供選擇，已與國際品牌合作，以「CHROMUCH原著色絲」打造2026 FIFA世足賽球衣。此外，南亞也推出帶藍光的黑色絲，解決織廠使用碳黑原著色絲時織針易磨損問題，使織針壽命由半年延長至三年，已受織廠大量使用。

南亞「SAYA餘創」專注於研究聚酯再生發展，從多元回收管道到豐富再生應用，全面整合市場與產業資源；近期更關注回收產品的安全性，領先業界推出低雙酚A聚酯回收絲，為今年台北紡織展主要亮點。

南亞每年回收數十億支寶特瓶，再生成機能性紗線，供應各大運動品牌。針對國外環保再生紡織品可能殘留雙酚A案例，SAYA發展出「BPA-Clear低雙酚A聚酯回收絲」，使回收聚酯產品更具安全性，力創綠色循環經濟。

此次展會，南亞也將展示由聚酯回收TPEE粒紡織而成的回收聚酯彈性絲，可部份取代Spandex，除用於高彈性需求的運動休閒服飾，亦可打造單一材質運動鞋，解決異材質無法回收問題。南亞還利用改性聚質粒開發拉鍊、鈕扣、扣具，建構單一材質服裝系統，使整件衣服皆可回收利用，達OneHub全方位整合再生。